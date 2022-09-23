Украина в войне потеряла 9 тыс. защитников – Маляр

"Если по военным, то эти потери значительно меньшие, чем у противника. Не хочется меряться цифрами, ведь каждый военный – это боль для каждого украинца, но такое количество – это все-равно показатель мастерства наших военных... Если у них около 50 тыс., то у нас мы называем цифру около 9 тыс., уже немного больше", – рассказала Маляр.

Она заявила: понимает, люди хотят знать, что происходит, даже для того, чтобы поддерживать военных, но Минобороны может давать информацию только "дозировано".

"Во время войны должен действовать соответствующий режим оборота информации. Мы его создали. Потому что информация – это тоже оружие. Сейчас мы тоже воюем информацией. Но у нас нет первоочередной задачи кого-то информировать... От того, проинформируем мы людей о том, что происходит на фронте или нет, на них это не влияет, они воюют", – объяснила она.

Маляр объяснила, почему военные не раскрывают ежедневные потери на фронте. С ее слов, для военных эта информация – часть технологии. По количеству погибших они анализируют технику, которую они применили, а потом могут предположить, как другая будет действовать дальше, рассказала чиновник.