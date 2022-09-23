ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в войне потеряла 9 тыс. защитников – Маляр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр заявила, что Украина не публикует потери украинской армии, чтобы не информировать врага
Маляр заявила, что Украина не публикует потери украинской армии, чтобы не информировать врага
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Украина за время полномасштабного вторжения России потеряла 9 тыс. защитников.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью YouTube-каналу "Ісландія", опубликованном 22 сентября.

"Если по военным, то эти потери значительно меньшие, чем у противника. Не хочется меряться цифрами, ведь каждый военный – это боль для каждого украинца, но такое количество  это все-равно показатель мастерства наших военных... Если у них около 50 тыс., то у нас мы называем цифру около 9 тыс., уже немного больше", – рассказала Маляр.

Она заявила: понимает, люди хотят знать, что происходит, даже для того, чтобы поддерживать военных, но Минобороны может давать информацию только "дозировано".

"Во время войны должен действовать соответствующий режим оборота информации. Мы его создали. Потому что информация – это тоже оружие. Сейчас мы тоже воюем информацией. Но у нас нет первоочередной задачи кого-то информировать... От того, проинформируем мы людей о том, что происходит на фронте или нет, на них это не влияет, они воюют", – объяснила она.

Маляр объяснила, почему военные не раскрывают ежедневные потери на фронте. С ее слов, для военных эта информация – часть технологии. По количеству погибших они анализируют технику, которую они применили, а потом могут предположить, как другая будет действовать дальше, рассказала чиновник.

Контекст:

Украину защищают более 1 млн человек, сообщил 8 июля министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что в связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

Теги: Украина, военные, вторжение, Минобороны, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, потери
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
Усик показал родное место в Черниговской области
Усик показал родное место в Черниговской области
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (490433)
2
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (213774)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (195676)
4
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (99047)
5
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (60163)
6
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (53812)
7
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (41717)
8
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (41176)
 
 
 
 