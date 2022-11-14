Залужный: Освобождение Херсона имеет свою цену

"Спасибо подразделениям сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и посестрам!" – написал главнокомандующий ВСУ.
Залужный также отметил, что украинские военные знают, за кого и за что сражаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.