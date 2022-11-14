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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Освобождение Херсона имеет свою цену

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Залужный отметил, что украинские военные знают, за кого и за что сражаются
Залужный отметил, что украинские военные знают, за кого и за что сражаются
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 14 ноября в Facebook призвал не забывать об украинских военнослужащих, которые погибли при деоккупации Херсона.

"Спасибо подразделениям сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и посестрам!" – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный также отметил, что украинские военные знают, за кого и за что сражаются.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0JR8iiUUkDBMMBoHHE5UKBY5ifD7hb1fSbFTi1sfoPRQrKsLeUt81dLk4Qhvfv9Gul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Теги: Украина, Херсон, ВСУ, наступление, война России против Украины, Валерий Залужный, деоккупация
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