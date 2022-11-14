Залужный: Освобождение Херсона имеет свою цену

Залужный отметил, что украинские военные знают, за кого и за что сражаются Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Спасибо подразделениям сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и посестрам!" – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный также отметил, что украинские военные знают, за кого и за что сражаются.

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