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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сдача Херсона – микропроект Суровикина. Как только он пришел на новую должность, сразу же начал говорить: "Давайте сдавать Херсон" – Загороднюк

Суровикин хотел "избавить себя от деструктивной для карьеры ситуации", когда он бы не мог защищать правобережную часть Херсонской области, считает эксперт
Суровикин хотел "избавить себя от деструктивной для карьеры ситуации", когда он бы не мог защищать правобережную часть Херсонской области, считает эксперт
Фото: EPA

У командующего силами РФ в Украине Сергея Суровикина было два варианта: либо сдать правобережную часть Херсонской области сейчас, либо сделать это позже, но тогда уже не удалось бы повесить ответственность на предшественников. Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал бывший министр обороны Украины, глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

"Суровикин. Фактически это [вывод российских войск с правого берега Днепра] – его микропроект. В его стратегическом видении [была задача] – избавить себя от этой неудобной, мягко говоря, или даже деструктивной для своей карьеры ситуации, когда он бы не мог защищать правобережную часть Херсонской области. У него было два варианта: либо сдать ее сейчас, либо сдать ее через несколько месяцев. Сдать ее сейчас – это повесить все проблемы на предшественников", – пояснил Загороднюк.

Он подчеркнул, что основная задача во время процесса принятия решений в ВС РФ – "не подставиться, не быть обвиненным в провалах, разгромах".

"Как только он пришел на новую должность, сразу же начал говорить о Херсоне, что это проигрышная ситуация, "давайте сдавать Херсон". Мы об этом знали с первых дней его пребывания, он сразу заговорил о неудобных, тяжелых решениях. Для него было важно повесить на предшественников проблему с неспособностью защитить Херсон", – отметил эксперт.

Контекст:

Российские командиры хотели отвести войска из Херсона, чтобы сохранить их, но Путин лично запретил им, еще в сентябре писало со ссылкой на источники The New York Times.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

Суровикин принимал участие во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. Суровикин известен "тупостью и жестокостью одновременно" и готов беспрекословно выполнить любой приказ, отметил телеведущий Савик Шустер.

После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, Андрей Загороднюк, Сергей Суровикин, деоккупация
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