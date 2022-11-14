Сдача Херсона – микропроект Суровикина. Как только он пришел на новую должность, сразу же начал говорить: "Давайте сдавать Херсон" – Загороднюк

Суровикин хотел "избавить себя от деструктивной для карьеры ситуации", когда он бы не мог защищать правобережную часть Херсонской области, считает эксперт Фото: EPA

"Суровикин. Фактически это [вывод российских войск с правого берега Днепра] – его микропроект. В его стратегическом видении [была задача] – избавить себя от этой неудобной, мягко говоря, или даже деструктивной для своей карьеры ситуации, когда он бы не мог защищать правобережную часть Херсонской области. У него было два варианта: либо сдать ее сейчас, либо сдать ее через несколько месяцев. Сдать ее сейчас – это повесить все проблемы на предшественников", – пояснил Загороднюк.

Он подчеркнул, что основная задача во время процесса принятия решений в ВС РФ – "не подставиться, не быть обвиненным в провалах, разгромах".

"Как только он пришел на новую должность, сразу же начал говорить о Херсоне, что это проигрышная ситуация, "давайте сдавать Херсон". Мы об этом знали с первых дней его пребывания, он сразу заговорил о неудобных, тяжелых решениях. Для него было важно повесить на предшественников проблему с неспособностью защитить Херсон", – отметил эксперт.