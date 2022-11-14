Сдача Херсона – микропроект Суровикина. Как только он пришел на новую должность, сразу же начал говорить: "Давайте сдавать Херсон" – Загороднюк

"Суровикин. Фактически это [вывод российских войск с правого берега Днепра] – его микропроект. В его стратегическом видении [была задача] – избавить себя от этой неудобной, мягко говоря, или даже деструктивной для своей карьеры ситуации, когда он бы не мог защищать правобережную часть Херсонской области. У него было два варианта: либо сдать ее сейчас, либо сдать ее через несколько месяцев. Сдать ее сейчас – это повесить все проблемы на предшественников", – пояснил Загороднюк.
Он подчеркнул, что основная задача во время процесса принятия решений в ВС РФ – "не подставиться, не быть обвиненным в провалах, разгромах".
"Как только он пришел на новую должность, сразу же начал говорить о Херсоне, что это проигрышная ситуация, "давайте сдавать Херсон". Мы об этом знали с первых дней его пребывания, он сразу заговорил о неудобных, тяжелых решениях. Для него было важно повесить на предшественников проблему с неспособностью защитить Херсон", – отметил эксперт.
Российские командиры хотели отвести войска из Херсона, чтобы сохранить их, но Путин лично запретил им, еще в сентябре писало со ссылкой на источники The New York Times.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.
Суровикин принимал участие во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. Суровикин известен "тупостью и жестокостью одновременно" и готов беспрекословно выполнить любой приказ, отметил телеведущий Савик Шустер.
После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.