Шойгу приехал в командный пункт оккупантов и проинспектировал Суровикина

Об этом сообщается в Telegram минобороны России.
"На командном пункте… Шойгу заслушал доклад командующего объединенной группировкой российских войск… Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельно Шойгу заслушал доклад "по вопросам обеспечения всеми видами довольствия" прибывших мобилизованных россиян.
Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович такой стиль управления российскими войсками сравнил с советским.
"Есть сигнал с мест, сигнал негативный, бунт… И вот лично министр обороны приезжает заслушивать, партия и правительство в курсе, а это само собой означает, что меры будут приняты и те, кто не получил зимнюю шапку, мобилизованные, портянки или кальсоны обязательно получат. Потому что старый, мудрый министр… "думает над каждым солдатом в отдельности", – сказал Арестович в разговоре с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в программе "Фейгин LIVE" в YouTube.
По словам советника ОПУ, прочитав эту новость в газетах, "простой русский человек, переворачиваясь на другой бок, спокойно засыпает".
"Партия знает, партия слышит... Ничего не меняется, только СССР уже нет", – резюмировал Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Визит Шойгу прошел на фоне сообщений о больших потерях оккупантов в Украине, в частности – мобилизованных россиян.
РосСМИ писали о сотнях погибших россиян под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области. Так, выжившие оккупанты жаловались на отсутствие обеспечения – на батальон "было три лопаты". Мобилизованные просили, чтобы их отпустили домой.
Глава ОВА Сергей Гайдай сообщал в интервью, опубликованном 4 ноября, что оккупанты доставили в Луганскую область недавно мобилизованных россиян и бросают их в бой. "Их всех поубивают. Они снова отправляют. Как зомби. Они иногда идут по своим трупам. Идут все равно вперед. Это ужасная картина", – сказал Гайдай.
Кроме того, россияне понесли значительные потери под Павловкой Донецкой области. Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края, попросив защитить их от командования. Так, согласно публикации, за четыре дня оккупанты потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести", а также 50% техники.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 6 октября, что враг несет в Донецкой области серьезные потери, но продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель.