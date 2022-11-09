Шойгу приехал в командный пункт оккупантов и проинспектировал Суровикина

Об этом сообщается в Telegram минобороны России.

"На командном пункте… Шойгу заслушал доклад командующего объединенной группировкой российских войск… Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно Шойгу заслушал доклад "по вопросам обеспечения всеми видами довольствия" прибывших мобилизованных россиян.

Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович такой стиль управления российскими войсками сравнил с советским.

"Есть сигнал с мест, сигнал негативный, бунт… И вот лично министр обороны приезжает заслушивать, партия и правительство в курсе, а это само собой означает, что меры будут приняты и те, кто не получил зимнюю шапку, мобилизованные, портянки или кальсоны обязательно получат. Потому что старый, мудрый министр… "думает над каждым солдатом в отдельности", – сказал Арестович в разговоре с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в программе "Фейгин LIVE" в YouTube.

По словам советника ОПУ, прочитав эту новость в газетах, "простой русский человек, переворачиваясь на другой бок, спокойно засыпает".

"Партия знает, партия слышит... Ничего не меняется, только СССР уже нет", – резюмировал Арестович.

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