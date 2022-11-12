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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, как тактика РФ изменилась после назначения командующим Суровикина

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Суровикин был назначен командующим оккупационной армией в октябре
Суровикин был назначен командующим оккупационной армией в октябре
Фото: ЕРА

Командующий объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин осуществляет реализацию "доктрины террористов", подвергая ударам объекты критической инфраструктуры и гражданское население Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters.

Как отметил министр, российские войска, похоже, стали более дисциплинированы после назначения Суровикина в октябре.

На вопрос, изменилась ли тактика РФ после назначения командующего группировкой в Украине, Резников ответил утвердительно. 

Суровикин "использует тактику терроризма против гражданского населения и объектов инфраструктуры, применяя крылатые ракеты, реактивные снаряды и беспилотники, иранские беспилотники", продолжил он. 

РФ за день выпускает по территории Украины не одну-две ракеты, как это было раньше, а 40, а потом ждет и повторяет массированный удар снова и снова, пояснил Резников.

Контекст:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

Суровикин принимал участие во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. Суровикин известен "тупостью и жестокостью одновременно" и готов беспрекословно выполнить любой приказ, отметил телеведущий Савик Шустер. 

После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Резников, война России против Украины, Сергей Суровикин, российские оккупанты
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