Шустер: Суровикин известен своей жестокостью и тупостью. У него нет моральных тормозов

"Я думаю, что назначение Суровикина – оно совершенно не случайно. Не было же одного командующего всей войной в Украине. Были направления, были фронты, а тут – раз! – и оказался "мясник сирийский", который всем известен своей тупостью и жестокостью одновременно", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что Сукровики беспрекословно выполнит любой полученный приказ.

"У этого человека вообще нет барьеров. Нет. Что ему прикажут, то он и сделает. Нет вообще никаких моральных тормозов – ничего нет. Это реально мясник, палач – как хотите. Я разговаривал с сирийцами, я разговаривал с людьми, которые жили в Алеппо. И это чудовищные рассказы", – подчеркнул Шустер.

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