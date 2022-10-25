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Шустер: Суровикин известен своей жестокостью и тупостью. У него нет моральных тормозов

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Шустер: Суровикин реально мясник, палач
Шустер: Суровикин – реально мясник, палач
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер рассказал об особенностях характера командующего российскими войсками в войне против Украины Сергее Суровикине.

"Я думаю, что назначение Суровикина – оно совершенно не случайно. Не было же одного командующего всей войной в Украине. Были направления, были фронты, а тут – раз! – и оказался "мясник сирийский", который всем известен своей тупостью и жестокостью одновременно", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что Сукровики беспрекословно выполнит любой полученный приказ. 

"У этого человека вообще нет барьеров. Нет. Что ему прикажут, то он и сделает. Нет вообще никаких моральных тормозов – ничего нет. Это реально мясник, палач – как хотите. Я разговаривал с сирийцами, я разговаривал с людьми, которые жили в Алеппо. И это чудовищные рассказы", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

Суровикин принимал участие во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. 

После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, война, Алеппо, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Сергей Суровикин, войска
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