Шустер: Суровикин известен своей жестокостью и тупостью. У него нет моральных тормозов

"Я думаю, что назначение Суровикина – оно совершенно не случайно. Не было же одного командующего всей войной в Украине. Были направления, были фронты, а тут – раз! – и оказался "мясник сирийский", который всем известен своей тупостью и жестокостью одновременно", – сказал Шустер.
Он подчеркнул, что Сукровики беспрекословно выполнит любой полученный приказ.
"У этого человека вообще нет барьеров. Нет. Что ему прикажут, то он и сделает. Нет вообще никаких моральных тормозов – ничего нет. Это реально мясник, палач – как хотите. Я разговаривал с сирийцами, я разговаривал с людьми, которые жили в Алеппо. И это чудовищные рассказы", – подчеркнул Шустер.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.
Суровикин принимал участие во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ.
После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.