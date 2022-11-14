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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не Москва". Зеленский ответил на вопрос, где ВСУ могут пойти в наступление после освобождения Херсона

Зеленский: Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны
Зеленский: Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны
Фото: president.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому в ходе его визита в освобожденный Херсон 14 ноября задали вопрос, где теперь могут пойти в наступление Вооруженные силы Украины.

На вопрос журналистов Зеленский ответил: "Не Москва", сообщило The Guardian.

"Нас не интересуют территории другой страны", – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором, сообщает Офис президента.

"Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет", – цитирует его пресс-служба.

Президент добавил, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, так как враг не хочет добровольно возвращать захваченное.

"Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому [российские войска] отошли или сбежали – мы считаем, что сбежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области... Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина не верит заявлениям России, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, призывая к переговорам. 

"Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства", – добавил он. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: Россия, Херсон, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, суверенитет, деоккупация, контрнаступление
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