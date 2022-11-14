"Не Москва". Зеленский ответил на вопрос, где ВСУ могут пойти в наступление после освобождения Херсона

Зеленский: Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны Фото: president.gov.ua

На вопрос журналистов Зеленский ответил: "Не Москва", сообщило The Guardian.

"Нас не интересуют территории другой страны", – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором, сообщает Офис президента.

"Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет", – цитирует его пресс-служба.

Президент добавил, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, так как враг не хочет добровольно возвращать захваченное.

"Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому [российские войска] отошли или сбежали – мы считаем, что сбежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области... Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина не верит заявлениям России, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, призывая к переговорам.

"Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства", – добавил он.