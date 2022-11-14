Подоляк: Бесконечное нытье России о переговорах никак не влияет на программу президента по деоккупации Украины

"Зимний период, особенности климата, информкампания о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции, бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу президента Владимира Зеленского по деоккупации Украины. ВСУ подтверждают", – отметил Подоляк.

Зимовий період, особливості клімату, інформкампанія про «дипломатичне врегулювання» як приховану капітуляцію, нескінченне скиглення Росії про «переговори та необхідність взяти паузу» ніяк не впливають на програму @ZelenskyyUa з деокупації України. ЗСУ підтверджують… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 14, 2022

14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не готова вывести свои войска с украинской территории, чтобы начать переговоры с Украиной.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на это подчеркнул, что нынешнее положение России не позволяет ей выдвигать требования для проведения переговоров с Украиной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)