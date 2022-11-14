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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Бесконечное нытье России о переговорах никак не влияет на программу президента по деоккупации Украины

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По словам Подоляка, зимний период не отразится на ходе деоккупации территорий Украины
По словам Подоляка, зимний период не отразится на ходе деоккупации территорий Украины
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Украинские военные будут продолжать освобождение территории страны от российских оккупантов вне зависимости от того, какие заявления по поводу переговоров делают власти РФ. Об этом 14 ноября в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Зимний период, особенности климата, информкампания о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции, бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу президента Владимира Зеленского по деоккупации Украины. ВСУ подтверждают", – отметил Подоляк.

14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не готова вывести свои войска с украинской территории, чтобы начать переговоры с Украиной.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на это подчеркнул, что нынешнее положение России не позволяет ей выдвигать требования для проведения переговоров с Украиной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Михаил Подоляк, деоккупация
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