Шустер: Переговоры с РФ невозможны, потому что переговариваться не с кем

Шустер: В России не с кем разговаривать, нет альтернативной силы Фото: Шустер online / Facebook

"Все эти разговоры [о переговорах с РФ] начались после совещания, которое было секретным, в Белом доме, на котором выступил Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов США, который сказал (мне источники рассказали, но там источники проверенные), что сейчас момент, с его точки зрения, усадить Россию за стол переговоров", – заявил Шустер.

Он отметил, что Милли привел в пример Первую мировую войну.

"Зима приближается, начнется окопная война, тысячи людей погибнут, поэтому сейчас момент усадить за стол переговоров. Представители Белого дома – от президента до [советника президента США по нацбезопасности Джейка] Салливана – они с ним не согласились. Они сказали: "Это решение Украины", – заявил телеведущий.

Шустер напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, что без Украины решения приниматься не будут.

"Переговоры реально невозможны. Потому что переговариваться не с кем. Проблема Запада... Вот есть угроза ядерной войны? Есть. И мы не знаем. выполнят приказ [президента РФ Владимира] Путина или нет. Этого нам знать не дано. Но угроза сама существует. В России не с кем разговаривать, нет альтернативной силы", – сказал телеведущий.

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