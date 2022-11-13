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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Переговоры с РФ невозможны, потому что переговариваться не с кем

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Шустер: В России не с кем разговаривать, нет альтернативной силы
Шустер: В России не с кем разговаривать, нет альтернативной силы
Фото: Шустер online / Facebook

Переговоры с Россией сейчас невозможны, потому что там не с кем их вести. Об этом заявил телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Все эти разговоры [о переговорах с РФ] начались после совещания, которое было секретным, в Белом доме, на котором выступил Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов США, который сказал (мне источники рассказали, но там источники проверенные), что сейчас момент, с его точки зрения, усадить Россию за стол переговоров", – заявил Шустер.

Он отметил, что Милли привел в пример Первую мировую войну.

"Зима приближается, начнется окопная война, тысячи людей погибнут, поэтому сейчас момент усадить за стол переговоров. Представители Белого дома – от президента до [советника президента США по нацбезопасности Джейка] Салливана – они с ним не согласились. Они сказали: "Это решение Украины", – заявил телеведущий.

Шустер напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, что без Украины решения приниматься не будут.

"Переговоры реально невозможны. Потому что переговариваться не с кем. Проблема Запада... Вот есть угроза ядерной войны? Есть. И мы не знаем. выполнят приказ [президента РФ Владимира] Путина или нет. Этого нам знать не дано. Но угроза сама существует. В России не с кем разговаривать, нет альтернативной силы", – сказал телеведущий.

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Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что отступление россиян из Херсона – хороший повод для переговоров.

Байден высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму, и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией". Он подчеркнул, что США не намерены говорить им, что они должны делать. "Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Савик Шустер, Джо Байден, переговоры, война России против Украины, Марк Милли, Джейк Салливан
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