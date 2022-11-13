Сроки и содержание любых переговорных рамок остаются решением Украины – Блинкен

"Госсекретарь обсудил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов помощи Украине в смягчении последствий продолжающихся атак России на критически важные объекты инфраструктуры, в том числе за счет ускоренной гуманитарной помощи и усилий по подготовке к зиме", – говорится в сообщении.

Также Кулеба и Блинкен подтвердили важность продления черноморской "зерновой инициативы" до истечения срока ее действия 19 ноября и ее роль в поддержке глобальной продовольственной безопасности.

"Они также обсудили дальнейшую эффективность Украины на поле боя, и госсекретарь повторил, что сроки и содержание любых переговорных рамок остаются решением Украины", – сообщили в Госдепе.

Кулеба на встрече поблагодарил США за поддержку Украины.