Комаровский о переговорах: Украина хочет, чтобы ядерный писюн Путина был отрезан и на этом все закончилось

"Я приведу вульгарный пример. Мы застукали процесс изнасилования и предлагаем жертве начать переговоры с насильником даже до того, как насильник свой копулятивный орган вытащил из жертвы. Вытащи свой копулятивный орган из жертвы, вали отсюда, тогда мы поговорим хоть о чем-то. Как можно вести переговоры в процессе продолжающегося изнасилования. Я понимаю позицию [советника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана. Он говорит так сейчас: "Мы уговорим насильника, чтобы он фрикции не совершал, и вы начинаете с ним разговаривать". Вот примерно так все выглядит. А нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы он со своим писюном свалил отсюда куда подальше. А потом давайте обсуждать. И главное в процессе обсуждения, как сделать так, чтобы он тут больше не появился, чтобы его ядерный писюн был отрезан и на этом все закончилось", – заявил доктор.

По его мнению, о переговорах не может быть речи, пока Россия убивает людей в Украине.

"Страна, в которой в любой момент в гражданское население летят ракеты. Они утром убили семь мирных людей в Николаеве – уничтожили подъезд жилого дома. В Харькове двое детей подорвались на мине и так далее. Каждая область, каждый район имеет какую-то трагедию. И они не думают прекращать. Они ушли на тот берег Днепра, сейчас их пушки будут направлены на Херсон, до которого 700 метров через реку. И дальше что? Мы с ними о чем должны говорить? Я понимаю, когда выходит Шойгу и говорит: "Все, мы прекращаем огонь" – и они его прекращают. Тогда мы можем хоть что-то обсуждать. Темпы отступления дальше", – подчеркнул Комаровский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube