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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский о переговорах: Украина хочет, чтобы ядерный писюн Путина был отрезан и на этом все закончилось

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Комаровский: Мы застукали процесс изнасилования и предлагаем жертве начать переговоры с насильником
Комаровский: Мы застукали процесс изнасилования и предлагаем жертве начать переговоры с насильником
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал тему возможных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приведу вульгарный пример. Мы застукали процесс изнасилования и предлагаем жертве начать переговоры с насильником даже до того, как насильник свой копулятивный орган вытащил из жертвы. Вытащи свой копулятивный орган из жертвы, вали отсюда, тогда мы поговорим хоть о чем-то. Как можно вести переговоры в процессе продолжающегося изнасилования. Я понимаю позицию [советника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана. Он говорит так сейчас: "Мы уговорим насильника, чтобы он фрикции не совершал, и вы начинаете с ним разговаривать". Вот примерно так все выглядит. А нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы он со своим писюном свалил отсюда куда подальше. А потом давайте обсуждать. И главное в процессе обсуждения, как сделать так, чтобы он тут больше не появился, чтобы его ядерный писюн был отрезан и на этом все закончилось", – заявил доктор.

По его мнению, о переговорах не может быть речи, пока Россия убивает людей в Украине.

"Страна, в которой в любой момент в гражданское население летят ракеты. Они утром убили семь мирных людей в Николаеве – уничтожили подъезд жилого дома. В Харькове двое детей подорвались на мине и так далее. Каждая область, каждый район имеет какую-то трагедию. И они не думают прекращать. Они ушли на тот берег Днепра, сейчас их пушки будут направлены на Херсон, до которого 700 метров через реку. И дальше что? Мы с ними о чем должны говорить? Я понимаю, когда выходит Шойгу и говорит: "Все, мы прекращаем огонь" – и они его прекращают. Тогда мы можем хоть что-то обсуждать. Темпы отступления дальше", – подчеркнул Комаровский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что отступление россиян из Херсона – хороший повод для переговоров.

10 ноября Салливан заявил, что США руководствуются принципом "ничего об Украине без Украины" и не оказывают на Киев давления в вопросе переговоров. "В конечном счете Украина должна сама определять свой дипломатический курс", – подчеркнул он и добавил, что задача США – обеспечить, чтобы Украина была в наилучшей позиции на поле боя.

Президент США Джо Байден заявил, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму, и подчеркнул: "Мы не собираемся говорить им, что они должны делать".

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, война, переговоры, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Джейк Салливан
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