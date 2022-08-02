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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Почему я не уезжаю? А зачем? Это значит, что эти падлы меня победили?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Комаровский: Нам остается только надеяться, что на это место никто не будет тратить "Искандеры". Но это, опять-таки, только надежды
Комаровский: Нам остается только надеяться, что на это место никто не будет тратить "Искандеры". Но это, опять-таки, только надежды
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что, несмотря на боевые действия, не намерен покидать Украину.

"Вам больше 60 лет, вы официально можете в любой момент покинуть страну. Почему вы не уезжаете?" – спросила Бацман. 

"А зачем? То есть это значит, что эти падлы меня победили? Нет, ребята. Это моя страна", – ответил Комаровский. 

Он отметил, что сейчас безопасных мест в Украине нет, но он постарался обеспечить себе безопасность, "насколько можно себе ее обеспечить в Украине".

Педиатр рассказал, что продолжает работать – консультировать родителей, записывать видеоблоги. 

"Я могу себе позволить адекватно работать, помогать людям. Поэтому я здесь. Я общаюсь с живыми людьми, я на связи все время с Харьковом, я знаю процессы. И, находясь внутри, мне процессы как-то намного более понятны. Понятны настроения, как слезятся глаза, как ведут себя люди, – сказал Комаровский. – Знаете, это же для педиатра очень важный момент: когда мама заходит в кабинет, сразу определить, что это за мама, что ей надо. Она хочет от тебя золотую таблетку, или трендюлей, или хочет, чтобы ты ей сказал: "Все нормально – идите отсюда". Понимаете, педиатры – они же все психологи. Это трудно почувствовать, кстати, при электронных консультациях, которыми я сейчас занимаюсь. А вот живую маму сразу понимаешь по тому, как у нее губы дрожат и как она сопит. Сразу понятно, чего она от тебя хочет. Это мастерство. Этому я учу своих учеников". 

Доктор ранее рассказал, что покинул свой родной Харьков из-за интенсивных обстрелов. В одном из интервью он уточнил, что находится "между Киевом и Харьковом", но не назвал конкретный населенный пункт. Бацман спросила, есть ли там бомбоубежище. Комаровский ответил, что нет. 

"Нам остается только надеяться, что на это место никто не будет тратить "Искандеры". Но это, опять-таки, только надежды. Ну, "Искандер" они не потратят, но Х-22 у них такая хренова гора, что... Это все лотерея. Мы все – участники этой самой лотереи. Ну куда нам деваться?" – спросил Комаровский. 

Он сказал, что во время войны случались моменты, когда было страшно, особенно за детей и внуков, и отметил, что "страх – это конкретная инстинктивная реакция, побуждающая человека к конкретным действиям".

"Если конкретные действия нереализуемы, то страх постепенно уходит. Если страх заставляет тебя бежать в бомбоубежище – это одно. А если нет бомбоубежища – значит, ты не можешь отреагировать. Но чтобы не ходить под дамокловым мечом опасений, страха, дум о собственной судьбе, занимайтесь хоть чем-нибудь. Не сидите сложа руки – помогайте людям, творите добро. Я стараюсь", – сказал доктор. 

Комаровский: Харьков РФ может взять, только превратив его в Мариуполь. То есть если стереть город с лица земли. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент Украины объявил военное положение и всеобщую мобилизацию 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 

22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, законно покинуть Украину могут мужчины, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей. 

По данным ООН, после российского вторжения более 11,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома: около 6,3 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, остальные выехали за границу.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
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