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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Увеличились количество писем от мам по поводу детских болезней. Общество пришло к выводу, что война – на длительный срок

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Комаровский: У меня нет стопроцентной уверенности, что через три месяца война закончится
Комаровский: У меня нет стопроцентной уверенности, что через три месяца война закончится
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что война не закончится в ближайшее время. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"У нас с тобой второе военное интервью. Когда ты позвонил и сказал: "Давай встретимся", я подумал: "А сколько у нас тобой будет военных интервью?" Мне почему-то все время тост хочется: "А давай выпьем за то, чтобы у нас с тобой это было последнее военное интервью, а следующее уже после победы". Хотя, я тебе честно скажу, у меня нет 100-процентной уверенности, что через три месяца война закончится. Вот нет", – сказал Комаровский. 

Он рассказал, что подобные настроения заметил и у своих подписчиков. 

"У меня в геометрической прогрессии идет увеличение количества писем от мам по поводу детских болезней. В первые месяц-два [войны] все ждали, терпели... "Ради бога, ну кашляет – перекашляет. Давайте потерпим". Выскочил прыщ – "Давайте потерпим". Короче, все откладывали проблемы на "после войны". А сейчас я вижу, что люди массово поняли, что это "после войны" отодвигается на какой-то неопределенный срок. Люди перестали ждать. Люди хотят решить проблемы, которые есть, сейчас. И у меня количество чисто моей педиатрической работы возрастает в какой-то геометрической прогрессии. Каждый день  сотни писем про кашель, прыщи, другие болячки", – рассказал доктор. 

Комаровский подчеркнул, что это резкое увеличение количества писем для него является симптоматическим. 

"Для меня почему это важно? Потому что это симптом. Симптом отношения общества к тому, что происходит. Общество глобально пришло к выводу, что война не закончится в ближайшие дни, что это длительный срок. Я могу однозначно констатировать, что к этому люди пришли", – отметил доктор. 

По ощущению Комаровского, интенсивность боевых действий к концу года должна снизиться. 

"Мне кажется, что тишина должна наступить до конца года обязательно. Я все-таки думаю, что сентябрь-октябрь. Это мои представления. Но, Дим, я же не военный аналитик. У меня тут нет экспертного мнения. Это все гадание на кофейной гуще", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня – 78-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что война не закончится в ближайшее время и что она будет длительной

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в начале конфликта прогнозировал, что он закончится до конца апреля, но потом дал новую оценку. Арестович сказал, что конфликт будет "долгим и кровавым", возможно, он затянется на годы или десятилетие. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Евгений Комаровский, российская агрессия, война России против Украины
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