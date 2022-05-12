Комаровский: Увеличились количество писем от мам по поводу детских болезней. Общество пришло к выводу, что война – на длительный срок

Комаровский: У меня нет стопроцентной уверенности, что через три месяца война закончится Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У нас с тобой второе военное интервью. Когда ты позвонил и сказал: "Давай встретимся", я подумал: "А сколько у нас тобой будет военных интервью?" Мне почему-то все время тост хочется: "А давай выпьем за то, чтобы у нас с тобой это было последнее военное интервью, а следующее уже после победы". Хотя, я тебе честно скажу, у меня нет 100-процентной уверенности, что через три месяца война закончится. Вот нет", – сказал Комаровский.

Он рассказал, что подобные настроения заметил и у своих подписчиков.

"У меня в геометрической прогрессии идет увеличение количества писем от мам по поводу детских болезней. В первые месяц-два [войны] все ждали, терпели... "Ради бога, ну кашляет – перекашляет. Давайте потерпим". Выскочил прыщ – "Давайте потерпим". Короче, все откладывали проблемы на "после войны". А сейчас я вижу, что люди массово поняли, что это "после войны" отодвигается на какой-то неопределенный срок. Люди перестали ждать. Люди хотят решить проблемы, которые есть, сейчас. И у меня количество чисто моей педиатрической работы возрастает в какой-то геометрической прогрессии. Каждый день – сотни писем про кашель, прыщи, другие болячки", – рассказал доктор.

Комаровский подчеркнул, что это резкое увеличение количества писем для него является симптоматическим.

"Для меня почему это важно? Потому что это симптом. Симптом отношения общества к тому, что происходит. Общество глобально пришло к выводу, что война не закончится в ближайшие дни, что это длительный срок. Я могу однозначно констатировать, что к этому люди пришли", – отметил доктор.

По ощущению Комаровского, интенсивность боевых действий к концу года должна снизиться.

"Мне кажется, что тишина должна наступить до конца года обязательно. Я все-таки думаю, что сентябрь-октябрь. Это мои представления. Но, Дим, я же не военный аналитик. У меня тут нет экспертного мнения. Это все гадание на кофейной гуще", – сказал он.

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