"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте

"Сегодня с утра проливной дождь. Но мы гуляем в любую погоду! Пошли с внуками за грибами. До леса, который неподалеку, "освободители" не добрались, так что неразорвавшихся снарядов и растяжек в нем нет. Нашли три десятка белых и два ведра польских грибов, – написал Комаровский. – Отправили фотографии нашему второму дедушке Саше – он сейчас на передовой, нас защищает. Дед Саша в ответ тоже фоточку с грибами прислал, жалеет, что занят, – выгоняет из наших лесов поганок".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)