"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте

"Сегодня с утра проливной дождь. Но мы гуляем в любую погоду! Пошли с внуками за грибами. До леса, который неподалеку, "освободители" не добрались, так что неразорвавшихся снарядов и растяжек в нем нет. Нашли три десятка белых и два ведра польских грибов, – написал Комаровский. – Отправили фотографии нашему второму дедушке Саше – он сейчас на передовой, нас защищает. Дед Саша в ответ тоже фоточку с грибами прислал, жалеет, что занят, – выгоняет из наших лесов поганок".
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Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.
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