Комаровский: В Харькове от входа в мою клинику до воронки от ракеты "Искандер" – 80 м, от моего дома до дома, куда попала ракета, – 200 м

"А зачем? То есть это значит, что эти падлы меня победили? Нет, ребята. Это моя страна. Я постараюсь по мере возможности обеспечить себе безопасность, насколько можно себе обеспечить безопасность в Украине, где безопасных мест, как мы понимаем, нет. Я могу себе позволить адекватно работать, помогать людям. Поэтому я здесь. Я общаюсь с живыми людьми, я на связи все время с Харьковом, я знаю процессы. И находясь внутри, мне процессы как-то намного более понятны. Понятны настроения, как слезятся глаза, как ведут себя люди", – заявил Комаровский.

Он поделился своими оценками интенсивности обстрелов со стороны России.

"У меня есть классная статистика по моему Харькову. Чтобы вы понимали интенсивность того, что в Харькове происходит. От входа в мою клинику до воронки "Искандера" – 80 метров. От дома, где я живу, до ближайшего дома, куда ракета попала, – 200 метров. У меня во дворе в водосточной трубе торчит осколок и пару осколков по территории", – рассказал доктор.

Он убежден, что делает важное дело для горожан.

"Все же изменения происходят не у меня во дворе, и даже от нашей с тобой беседы они не зависят. Все беседы – это кто говорит с американцами, кто нам везет оружие, и от наших мальчиков, которые в окопах. Вот от этого зависит все. Поэтому, Алеся, я здесь, помогая мальчикам не волноваться за девочек, у которых тут дети заболели, считаю, что я делаю нужное дело", – отметил Комаровский.

По его словам, в городе не хватает бомбоубежищ и людям в Харькове остается только надеяться, что РФ не будет тратить на них "Искандеры".

"Но это, опять-таки, только надежды. Ну, "Искандер" они не потратят, но Х-22 у них такая хренова гора, что... Это все лотерея. Мы все – участники этой самой лотереи. Ну куда нам деваться? За детей, за внуков – да, очень сильно было страшно. Я не могу сказать, что я прямо такой бесстрашный. Очень важно для всех нас, чтобы все еще раз пытались расставить точки над "і". Страх – это конкретная инстинктивная реакция, побуждающая человека к конкретным действиям. Если конкретные действия нереализуемы, то страх постепенно уходит. Если страх заставляет тебя бежать в бомбоубежище – это одно. А если нет бомбоубежища – значит, ты не можешь отреагировать. Но чтобы не ходить под дамокловым мечом опасений, страха, дум о собственной судьбе, занимайтесь хоть чем-нибудь. Не сидите сложа руки – помогайте людям, творите добро", – призвал Комаровский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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