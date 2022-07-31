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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: В Харькове от входа в мою клинику до воронки от ракеты "Искандер" – 80 м, от моего дома до дома, куда попала ракета, – 200 м

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Комаровский: Не сидите сложа руки помогайте людям, творите добро
Комаровский: Не сидите сложа руки – помогайте людям, творите добро
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не уезжает из Харькова.

"А зачем? То есть это значит, что эти падлы меня победили? Нет, ребята. Это моя страна. Я постараюсь по мере возможности обеспечить себе безопасность, насколько можно себе обеспечить безопасность в Украине, где безопасных мест, как мы понимаем, нет. Я могу себе позволить адекватно работать, помогать людям. Поэтому я здесь. Я общаюсь с живыми людьми, я на связи все время с Харьковом, я знаю процессы. И находясь внутри, мне процессы как-то намного более понятны. Понятны настроения, как слезятся глаза, как ведут себя люди", – заявил Комаровский.

Он поделился своими оценками интенсивности обстрелов со стороны России.

"У меня есть классная статистика по моему Харькову. Чтобы вы понимали интенсивность того, что в Харькове происходит. От входа в мою клинику до воронки "Искандера" – 80 метров. От дома, где я живу, до ближайшего дома, куда ракета попала, – 200 метров. У меня во дворе в водосточной трубе торчит осколок и пару осколков по территории", – рассказал доктор.

Он убежден, что делает важное дело для горожан.

"Все же изменения происходят не у меня во дворе, и даже от нашей с тобой беседы они не зависят. Все беседы – это кто говорит с американцами, кто нам везет оружие, и от наших мальчиков, которые в окопах. Вот от этого зависит все. Поэтому, Алеся, я здесь, помогая мальчикам не волноваться за девочек, у которых тут дети заболели, считаю, что я делаю нужное дело", – отметил Комаровский.

По его словам, в городе не хватает бомбоубежищ и людям в Харькове остается только надеяться, что РФ не будет тратить на них "Искандеры".

"Но это, опять-таки, только надежды. Ну, "Искандер" они не потратят, но Х-22 у них такая хренова гора, что... Это все лотерея. Мы все – участники этой самой лотереи. Ну куда нам деваться? За детей, за внуков – да, очень сильно было страшно. Я не могу сказать, что я прямо такой бесстрашный. Очень важно для всех нас, чтобы все еще раз пытались расставить точки над "і". Страх – это конкретная инстинктивная реакция, побуждающая человека к конкретным действиям. Если конкретные действия нереализуемы, то страх постепенно уходит. Если страх заставляет тебя бежать в бомбоубежище – это одно. А если нет бомбоубежища – значит, ты не можешь отреагировать. Но чтобы не ходить под дамокловым мечом опасений, страха, дум о собственной судьбе, занимайтесь хоть чем-нибудь. Не сидите сложа руки – помогайте людям, творите добро", – призвал Комаровский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 23 июля, за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, война, бомбоубежище, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, обстрелы, война России против Украины, безопасность, ракета, интервью
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