Ким: Если предмет переговоров с Россией – ее уход за границы Украины 1991 года, это можно обсуждать, если предмет переговоров – какие-то "ХНР" и "ДНР", то даже садиться за стол не стоит

Ким отметил, что перед началом переговоров с РФ нужно заранее продумать, о чем говорить Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

По его словам, перед началом переговоров с РФ нужно заранее продумать, о чем говорить и что может быть предметом переговоров.

"Если предмет переговоров – то, что они уходят на границы 1991 года, то это можно обсуждать. Если предмет переговоров "признайте какую-нибудь "ХНР" и "ДНР", то даже садиться за стол переговоров не стоит. Но это не моя зона ответственности. Я не имею права. То есть это моя личная точка зрения", – отметил Ким.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

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