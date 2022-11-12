ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ким: Если предмет переговоров с Россией – ее уход за границы Украины 1991 года, это можно обсуждать, если предмет переговоров – какие-то "ХНР" и "ДНР", то даже садиться за стол не стоит

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Ким отметил, что перед началом переговоров с РФ нужно заранее продумать, о чем говорить
Ким отметил, что перед началом переговоров с РФ нужно заранее продумать, о чем говорить
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Переговоры с Россией можно вести только о выводе российских оккупантов со всей территории Украины. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, перед началом переговоров с РФ нужно заранее продумать, о чем говорить и что может быть предметом переговоров.

"Если предмет переговоров – то, что они уходят на границы 1991 года, то это можно обсуждать. Если предмет переговоров "признайте какую-нибудь "ХНР" и "ДНР", то даже садиться за стол переговоров не стоит. Но это не моя зона ответственности. Я не имею права. То есть это моя личная точка зрения", – отметил Ким.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, переговоры, война России против Украины, границы, Виталий Ким
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