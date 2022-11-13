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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН заявил, что мир между Украиной и РФ может быть установлен только на основе Устава ООН и международного права

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Гутерриш: Вторжение в Украину было нарушением Устава ООН и территориальной целостности Украины
Гутерриш: Вторжение в Украину было нарушением Устава ООН и территориальной целостности Украины
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН считает, что мир в Украине должен быть установлен на основании Устава ООН и международного права. Об этом он заявил 12 ноября на брифинге в Камбодже, где прозодил саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), сообщила пресс-служба ООН.

"Наша позиция в Организации Объединенных Наций ясна. То, что произошло в Украине, вторжение в Украину, было нарушением Устава. Было нарушением территориальной целостности Украины", - сказал он.

Гутерриш заявил, что очень важно "создать условия для постепенного восстановления диалога и постепенно начинать смотреть в будущее, где воцарится мир".

"Не какой-либо мир – мир, основанный на ценностях Устава ООН, и мир, основанный на международном праве", – подчеркнул генсек.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что отступление россиян из Херсона – хороший повод для переговоров.

Байден высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму, и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией". Он подчеркнул, что США не намерены говорить им, что они должны делать. "Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, переговоры, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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