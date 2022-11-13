Генсек ООН заявил, что мир между Украиной и РФ может быть установлен только на основе Устава ООН и международного права

"Наша позиция в Организации Объединенных Наций ясна. То, что произошло в Украине, вторжение в Украину, было нарушением Устава. Было нарушением территориальной целостности Украины", - сказал он.

Гутерриш заявил, что очень важно "создать условия для постепенного восстановления диалога и постепенно начинать смотреть в будущее, где воцарится мир".

"Не какой-либо мир – мир, основанный на ценностях Устава ООН, и мир, основанный на международном праве", – подчеркнул генсек.