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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия для начала переговоров – МИД Украины

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В МИД Украины подчеркнули, что РФ должна вывести с украинской территории все свои войска
В МИД Украины подчеркнули, что РФ должна вывести с украинской территории все свои войска
Фото: depositphotos.com

Нынешнее положение России не позволяет ей выдвигать требования для проведения переговоров с Украиной. Об этом 14 ноября в Facebook заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия", – написал Николенко.

Он отметил, что мирная формула Украины остается неизменной.

"Немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", – подчеркнул спикер МИД Украины.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02WNqPPN1uwdJ9rZuv2MHTapnzwtHkp8qxt9XmKmuKKVnCrMrxiMM1w5Mfxgn4MoVDl

14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не готова вывести свои войска с украинской территории, чтобы начать переговоры с Украиной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, переговоры, война России против Украины, Олег Николенко
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