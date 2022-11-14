В МИД РФ заявили, что Россия не готова вывести войска из Украины для начала переговоров

В МИД РФ утверждают, что Россия готова к переговорам с Украиной Фото: depositphotos.com

По словам Грушко, такие условия для Москвы неприемлемы.

"Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на Земле", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 ноября американская газета The Wall Street Journal написала, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время поездки в Киев 4 ноября передал президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде послание, что Киев должен "хотя бы выглядеть" открытым для завершения войны путем переговоров.