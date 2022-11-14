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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД РФ заявили, что Россия не готова вывести войска из Украины для начала переговоров

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В МИД РФ утверждают, что Россия готова к переговорам с Украиной
В МИД РФ утверждают, что Россия готова к переговорам с Украиной
Фото: depositphotos.com

Россия не готова вывести войска из Украины для начала переговоров. Об этом 14 ноября на пресс-конференции заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает издание "Петербургский дневник".

По словам Грушко, такие условия для Москвы неприемлемы.

"Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на Земле", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 ноября американская газета The Wall Street Journal написала, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время поездки в Киев 4 ноября передал президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде послание, что Киев должен "хотя бы выглядеть" открытым для завершения войны путем переговоров. 

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: Россия, Украина, переговоры, война России против Украины, Александр Грушко
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