Советник Байдена рекомендовал властям Украины начать обдумывать "реалистичные" требования к РФ и приоритеты для переговоров – СМИ

По данным СМИ, Салливан, сообщая об этом в Киеве, предположил, что демонстрация открытости к переговорам выгодна Украине.

Два неназванных европейских чиновника сказали изданию, что он рекомендовал команде Зеленского "начать обдумывать свои реалистичные требования и приоритеты для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма", оккупированного Россией в 2014 году.

Издание отмечает, что и Салливан неоднократно публично заявлял, что Вашингтон не будет оказывать давление на Киев в вопросе переговоров. Так, он говорил об этом, в частности 10-го и 11 ноября.

Газета подчеркивает, что американские чиновники "подталкивают" Украину начать думать о мирных переговорах на случай, если наступление Вооруженных сил зимой замедлится. Согласно статье, американские и некоторые европейские чиновники предполагают, что в таком случае "общественность" (вероятно, речь о гражданах стран – союзников Украины) может требовать урегулирования.

Как сказал один из собеседников СМИ – западноевропейский чиновник, партнеры говорят Украине, что она должна сама решить, когда начинать переговоры, "но, возможно, было бы неплохо сделать это раньше".

По мнению американских чиновников, сейчас не самое подходящее время для переговоров – они считают, что в ближайшие недели и месяцы можно именно обсуждать их, пишет издание.

Собеседники The Wall Street Journal в европейских странах, особенно в восточных и северных, считают, что публичное настаивание на переговорах может навредить Украине. Один из чиновников из Северной Европы подчеркнул, что нужно говорить о "цене мира". Если война завершится сейчас, "украинцы получат сообщение, что их борьба была бессмысленной", считает он. Суть послания к РФ будет в таком случае заключаться в том, что "настало время для переоборудования и экономического восстановления".

Он подчеркнул: никто не верит, что РФ остановится, не достигнув своей цели.

Издание добавляет: и американские и европейские чиновники говорят, что не видят серьезной заинтересованности России в переговорах.