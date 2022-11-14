Советник Байдена рекомендовал властям Украины начать обдумывать "реалистичные" требования к РФ и приоритеты для переговоров – СМИ

По данным СМИ, Салливан, сообщая об этом в Киеве, предположил, что демонстрация открытости к переговорам выгодна Украине.
Два неназванных европейских чиновника сказали изданию, что он рекомендовал команде Зеленского "начать обдумывать свои реалистичные требования и приоритеты для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма", оккупированного Россией в 2014 году.
Издание отмечает, что и Салливан неоднократно публично заявлял, что Вашингтон не будет оказывать давление на Киев в вопросе переговоров. Так, он говорил об этом, в частности 10-го и 11 ноября.
Газета подчеркивает, что американские чиновники "подталкивают" Украину начать думать о мирных переговорах на случай, если наступление Вооруженных сил зимой замедлится. Согласно статье, американские и некоторые европейские чиновники предполагают, что в таком случае "общественность" (вероятно, речь о гражданах стран – союзников Украины) может требовать урегулирования.
Как сказал один из собеседников СМИ – западноевропейский чиновник, партнеры говорят Украине, что она должна сама решить, когда начинать переговоры, "но, возможно, было бы неплохо сделать это раньше".
По мнению американских чиновников, сейчас не самое подходящее время для переговоров – они считают, что в ближайшие недели и месяцы можно именно обсуждать их, пишет издание.
Собеседники The Wall Street Journal в европейских странах, особенно в восточных и северных, считают, что публичное настаивание на переговорах может навредить Украине. Один из чиновников из Северной Европы подчеркнул, что нужно говорить о "цене мира". Если война завершится сейчас, "украинцы получат сообщение, что их борьба была бессмысленной", считает он. Суть послания к РФ будет в таком случае заключаться в том, что "настало время для переоборудования и экономического восстановления".
Он подчеркнул: никто не верит, что РФ остановится, не достигнув своей цели.
Издание добавляет: и американские и европейские чиновники говорят, что не видят серьезной заинтересованности России в переговорах.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что отступление россиян из Херсона – хороший повод для переговоров. Байден в тот же день высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму, и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией". Он подчеркнул, что США не намерены говорить им, что они должны делать.
"Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.
11 ноября силы обороны Украины зашли в Херсон.