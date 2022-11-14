"Все вернется". Зеленский провел совещание по стабилизационным мерам в деоккупированной Херсонской области

На совещании обсуждали, в частности, что в Херсоне, где сейчас проживает 70–80 тыс. человек, сложная ситуация с электроснабжением и связью.

"Все вернется. Да, к сожалению, оккупанты, которые уничтожают все на своем пути, разрушили всю сеть электроснабжения. Но наши службы работают, и все вернется", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в городе будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это было после деоккупации Харьковской области.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отметил, что по поручению президента Украины ведется восстановление разрушенных линий электропередачи, идущих в Херсонскую область.

"Мы круглосуточно прорабатываем этот вопрос вместе с "Укрэнерго". Сразу за взрывотехниками идут наши электромонтеры. И мы надеемся, что в ближайшее время поставки электроэнергии будут возобновлены", – сообщил он.

Участники совещания обсудили оказание помощи соседними областями, в частности Николаевской и Днепропетровской, в налаживании логистики и возвращении нормальной жизни на освобожденные территории Херсонской области.