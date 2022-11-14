"Все вернется". Зеленский провел совещание по стабилизационным мерам в деоккупированной Херсонской области

На совещании обсуждали, в частности, что в Херсоне, где сейчас проживает 70–80 тыс. человек, сложная ситуация с электроснабжением и связью.
"Все вернется. Да, к сожалению, оккупанты, которые уничтожают все на своем пути, разрушили всю сеть электроснабжения. Но наши службы работают, и все вернется", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что в городе будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это было после деоккупации Харьковской области.
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отметил, что по поручению президента Украины ведется восстановление разрушенных линий электропередачи, идущих в Херсонскую область.
"Мы круглосуточно прорабатываем этот вопрос вместе с "Укрэнерго". Сразу за взрывотехниками идут наши электромонтеры. И мы надеемся, что в ближайшее время поставки электроэнергии будут возобновлены", – сообщил он.
Участники совещания обсудили оказание помощи соседними областями, в частности Николаевской и Днепропетровской, в налаживании логистики и возвращении нормальной жизни на освобожденные территории Херсонской области.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.
Президент США Джо Байден назвал деоккупацию Херсона "значимой, значимой победой для Украины".