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"Груды металла и сожженной техники". Как выглядит аэропорт в Чернобаевке после месяцев обстрелов. Фоторепортаж

Сегодня 18.18
Украинские военные неоднократно и успешно обстреливали российских захватчиков в Чернобаевке Херсонской области, пока населенный пункт находился под оккупацией. Название Чернобаевка стало нарицательным. Фотографии из аэропорта, который во время оккупации использовался российской армией как военная база, обнародовало 14 ноября в Facebook "Радіо Свобода".
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