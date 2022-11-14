"Груды металла и сожженной техники". Как выглядит аэропорт в Чернобаевке после месяцев обстрелов. Фоторепортаж
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Украинские военные неоднократно и успешно обстреливали российских захватчиков в Чернобаевке Херсонской области, пока населенный пункт находился под оккупацией. Название Чернобаевка стало нарицательным. Фотографии из аэропорта, который во время оккупации использовался российской армией как военная база, обнародовало 14 ноября в Facebook "Радіо Свобода"
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