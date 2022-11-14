Загороднюк: Суровикин мог продать Путину идею сдачи Херсона, только пообещав что-то в качестве компенсации. Понятно, что он пообещал восток Украины

Загороднюк: Российская армия деморализована, истощена, там уже мало офицеров, которые еще могут нормально мыслить, принимать решения Фото: Андрей Загороднюк / Facebook

По его мнению, командующий силами РФ в Украине Сергей Суровикин сдал правобережную часть Херсонской области сейчас, чтобы "повесить все проблемы на предшественников", что позднее было бы невозможно.

"Но другая проблема — то, что он мог продавить, продать решение руководству РФ, только пообещав что-то вместо этого. Понятно, что он пообещал восток Украины. Это моя личная позиция, но в том числе многих ведущих мировых аналитиков, с которыми я общался в течение этой недели. Он мог продать идею сдачи Херсона, только пообещав что-то в качестве компенсации. И компенсация – это был восток Украины", – считает Загороднюк.

По его словам, Украина уже проходила эту ситуацию.

"Когда провалилась кампания на северо-востоке и на севере Украины, они поступили так же. Они сказали: "Давайте выйдем из Чернигова, Сум, Киева, но выйдем на админграницы Луганской и Донецкой областей". Как мы помним, этот план был разрушен именно заявлениями о контрнаступлении в Херсонской области, к которому они готовились активно, перебрасывали туда силы и, конечно, проворонили Харьковскую область", – напомнил эксперт.

Он объяснил эту ситуацию тем, что российская армия не способна качественно работать на многих операционных направлениях из-за того, что в ней слишком централизован процесс принятия решений.

"Поэтому они сейчас будут пытаться делать то, что пытались делать в апреле, а именно сконцентрироваться на донецком направлении. И это, конечно, очень сильно повышает опасность на нем, потому что они все высвободившиеся из Херсона силы будут бросать на Запорожье и Донецк. Скорее всего, главным направлением будет донецкое", – сказал Загороднюк.

Но, заявил он, сославшись на мнение многих западных аналитиков, – эта операция будет столь же неуспешной, хотя Суровикин будет делать все возможное, чтобы добиться успеха на востоке.

"А почему она будет неуспешной? Потому что российская армия деморализована, истощена, там уже мало офицеров, которые еще могут нормально мыслить, принимать решения. Они очень боятся принимать неправильные решения, потому что за них кто-то должен отвечать. В российской армии это основное — найти виновного в провалах. Поэтому все боятся принять решения, поэтому проводят множество совещаний, собраний. Это их такая фишка. Поэтому считается, что [донецкое] направление также будет неуспешным. Но угроза есть и она очень высока", – резюмировал экс-министр.