ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Загороднюк: Суровикин мог продать Путину идею сдачи Херсона, только пообещав что-то в качестве компенсации. Понятно, что он пообещал восток Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Загороднюк: Российская армия деморализована, истощена, там уже мало офицеров, которые еще могут нормально мыслить, принимать решения
Загороднюк: Российская армия деморализована, истощена, там уже мало офицеров, которые еще могут нормально мыслить, принимать решения
Фото: Андрей Загороднюк / Facebook

В ближайшее время россияне будут, как и весной, пытаться сконцентрироваться на донецком направлении, бросят туда освободившиеся под Херсоном силы – но эта операция будет столь же неуспешной, считает бывший министр обороны Украины, глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

По его мнению, командующий силами РФ в Украине Сергей Суровикин сдал правобережную часть Херсонской области сейчас, чтобы "повесить все проблемы на предшественников", что позднее было бы невозможно. 

"Но другая проблема — то, что он мог продавить, продать решение руководству РФ, только пообещав что-то вместо этого. Понятно, что он пообещал восток Украины. Это моя личная позиция, но в том числе многих ведущих мировых аналитиков, с которыми я общался в течение этой недели. Он мог продать идею сдачи Херсона, только пообещав что-то в качестве компенсации. И компенсация – это был восток Украины", – считает Загороднюк.

По его словам, Украина уже проходила эту ситуацию.

"Когда провалилась кампания на северо-востоке и на севере Украины, они поступили так же. Они сказали: "Давайте выйдем из Чернигова, Сум, Киева, но выйдем на админграницы Луганской и Донецкой областей". Как мы помним, этот план был разрушен именно заявлениями о контрнаступлении в Херсонской области, к которому они готовились активно, перебрасывали туда силы и, конечно, проворонили Харьковскую область", – напомнил эксперт.

Он объяснил эту ситуацию тем, что российская армия не способна качественно работать на многих операционных направлениях из-за того, что в ней слишком централизован процесс принятия решений.

"Поэтому они сейчас будут пытаться делать то, что пытались делать в апреле, а именно сконцентрироваться на донецком направлении. И это, конечно, очень сильно повышает опасность на нем, потому что они все высвободившиеся из Херсона силы будут бросать на Запорожье и Донецк. Скорее всего, главным направлением будет донецкое", – сказал Загороднюк. 

Но, заявил он, сославшись на мнение многих западных аналитиков, – эта операция будет столь же неуспешной, хотя Суровикин будет делать все возможное, чтобы добиться успеха на востоке.

"А почему она будет неуспешной? Потому что российская армия деморализована, истощена, там уже мало офицеров, которые еще могут нормально мыслить, принимать решения. Они очень боятся принимать неправильные решения, потому что за них кто-то должен отвечать. В российской армии это основное — найти виновного в провалах. Поэтому все боятся принять решения, поэтому проводят множество совещаний, собраний. Это их такая фишка. Поэтому считается, что [донецкое] направление также будет неуспешным. Но угроза есть и она очень высока", – резюмировал экс-министр. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Херсонская область, наступление, война России против Украины, Андрей Загороднюк, Сергей Суровикин, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
Макаревич высказался о быдле
Макаревич высказался о быдле
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (544558)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (30216)
3
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (22367)
4
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22066)
5
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (21389)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (10806)
7
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (6364)
8
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра (5905)
 
 
 
 