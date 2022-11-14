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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убегая из Херсона, оккупанты выпустили обитателей СИЗО. Где большинство из них сейчас, неизвестно

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Почти 500 обитателей СИЗО в Херсоне исчезли в неизвестном направлении, их отпустили оккупанты
Почти 500 обитателей СИЗО в Херсоне исчезли в неизвестном направлении, их отпустили оккупанты
Фото: hromadske.ua

Херсонский следственный изолятор опустел перед деоккупацией города Вооруженными силами Украины. "Администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, скрылась и выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей. Об этом 14 ноября сообщают hromadske и "Интерфакс-Украина".

По информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе.

Журналистка hromadske, посетившая Херсон после деоккупации, передает, что кто-то из представителей "администрации" открыл узникам ворота, после чего большинство из них оказались на свободе и скрылись.

Сообщается, что несколько заключенных впоследствии обратились к украинским военным. Среди них был и один пожизненно осужденный, его перевезли в пенитенциарную службу Николаева. Где находятся остальные заключенные, пока неизвестно.

Кроме  того, пишет hromadske, в СИЗО обнаружили дела 59 человек, задержанных россиянами во время оккупации. Всех этих людей захватчики забрали с собой во время бегства из Херсона. По информации военных, задержанных увезли во временно оккупированный Крым.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает другие цифры. По данным агентства, из 450 обитателей СИЗО, которых выпустили оккупанты, около 250 человек были арестованы Украиной и более 150 человек арестованы российскими "властями". Вторую категорию взятых под стражу украинские правоохранители будут проверять согласно украинскому законодательству, отметили в "Интерфакс-Украина".

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского. Президент провел совещание по стабилизации освобожденного региона, пообещав жителям восстановить электроснабжение.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, Николаев, СИЗО, оккупация, Херсонская область, заключенные, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, колония, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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