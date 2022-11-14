Убегая из Херсона, оккупанты выпустили обитателей СИЗО. Где большинство из них сейчас, неизвестно

Почти 500 обитателей СИЗО в Херсоне исчезли в неизвестном направлении, их отпустили оккупанты Фото: hromadske.ua

По информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе.

Журналистка hromadske, посетившая Херсон после деоккупации, передает, что кто-то из представителей "администрации" открыл узникам ворота, после чего большинство из них оказались на свободе и скрылись.

Сообщается, что несколько заключенных впоследствии обратились к украинским военным. Среди них был и один пожизненно осужденный, его перевезли в пенитенциарную службу Николаева. Где находятся остальные заключенные, пока неизвестно.

Кроме того, пишет hromadske, в СИЗО обнаружили дела 59 человек, задержанных россиянами во время оккупации. Всех этих людей захватчики забрали с собой во время бегства из Херсона. По информации военных, задержанных увезли во временно оккупированный Крым.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает другие цифры. По данным агентства, из 450 обитателей СИЗО, которых выпустили оккупанты, около 250 человек были арестованы Украиной и более 150 человек арестованы российскими "властями". Вторую категорию взятых под стражу украинские правоохранители будут проверять согласно украинскому законодательству, отметили в "Интерфакс-Украина".