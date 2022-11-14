Убегая из Херсона, оккупанты выпустили обитателей СИЗО. Где большинство из них сейчас, неизвестно

По информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе.
Журналистка hromadske, посетившая Херсон после деоккупации, передает, что кто-то из представителей "администрации" открыл узникам ворота, после чего большинство из них оказались на свободе и скрылись.
Сообщается, что несколько заключенных впоследствии обратились к украинским военным. Среди них был и один пожизненно осужденный, его перевезли в пенитенциарную службу Николаева. Где находятся остальные заключенные, пока неизвестно.
Кроме того, пишет hromadske, в СИЗО обнаружили дела 59 человек, задержанных россиянами во время оккупации. Всех этих людей захватчики забрали с собой во время бегства из Херсона. По информации военных, задержанных увезли во временно оккупированный Крым.
"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает другие цифры. По данным агентства, из 450 обитателей СИЗО, которых выпустили оккупанты, около 250 человек были арестованы Украиной и более 150 человек арестованы российскими "властями". Вторую категорию взятых под стражу украинские правоохранители будут проверять согласно украинскому законодательству, отметили в "Интерфакс-Украина".
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского. Президент провел совещание по стабилизации освобожденного региона, пообещав жителям восстановить электроснабжение.