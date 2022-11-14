Во время бегства россияне подорвали 14 мостов на деоккупированной территории Херсонской области – Кубраков

9 ноября в соцсетях сообщали, что оккупанты подорвали несколько мостов в Херсонской области Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Об этом в Facebook сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что начиная с 14 ноября дорожные компании приступили к расчистке автодорог.

"Во время бегства враг подорвал основные мосты на государственных дорогах. В общей сложности на освобожденной территории Херсонской области уничтожено 14 мостов, – написал Кубраков. – Обычно это существенно усложняет восстановление транспортного сообщения в Херсонской области. Дорожные службы координируют работу с военными, и как только это позволит ситуация безопасности – демонтируем конструкции мостов".

По словам Кубракова, железнодорожное пассажирское сообщение с Херсоном могут возобновить в течение 10 дней.

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