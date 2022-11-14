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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время бегства россияне подорвали 14 мостов на деоккупированной территории Херсонской области – Кубраков

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9 ноября в соцсетях сообщали, что оккупанты подорвали несколько мостов в Херсонской области
9 ноября в соцсетях сообщали, что оккупанты подорвали несколько мостов в Херсонской области
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Российские оккупационные войска в ходе отступления подорвали ряд мостов на государственных дорогах в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что начиная с 14 ноября дорожные компании приступили к расчистке автодорог.

"Во время бегства враг подорвал основные мосты на государственных дорогах. В общей сложности на освобожденной территории Херсонской области уничтожено 14 мостов, – написал Кубраков. – Обычно это существенно усложняет восстановление транспортного сообщения в Херсонской области. Дорожные службы координируют работу с военными, и как только это позволит ситуация безопасности – демонтируем конструкции мостов".

По словам Кубракова, железнодорожное пассажирское сообщение с Херсоном могут возобновить в течение 10 дней.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0mt5AJb3TQc9axAZBmKmmp8firM7XnTFjXBe5KWjmP2XohRWCEHrs62Z1S615j4KUl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

В тот же день в соцсетях сообщали, что оккупанты подорвали несколько мостов в Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, мост, война России против Украины, Мининфраструктуры, дороги, разрушения, Александр Кубраков, российские оккупанты, восстановление
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