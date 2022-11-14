Во время бегства россияне подорвали 14 мостов на деоккупированной территории Херсонской области – Кубраков

Об этом в Facebook сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он отметил, что начиная с 14 ноября дорожные компании приступили к расчистке автодорог.
"Во время бегства враг подорвал основные мосты на государственных дорогах. В общей сложности на освобожденной территории Херсонской области уничтожено 14 мостов, – написал Кубраков. – Обычно это существенно усложняет восстановление транспортного сообщения в Херсонской области. Дорожные службы координируют работу с военными, и как только это позволит ситуация безопасности – демонтируем конструкции мостов".
По словам Кубракова, железнодорожное пассажирское сообщение с Херсоном могут возобновить в течение 10 дней.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
В тот же день в соцсетях сообщали, что оккупанты подорвали несколько мостов в Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.