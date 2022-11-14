Железнодорожное пассажирское сообщение с Херсоном могут возобновить в течение 10 дней – Мининфраструктуры

Об этом в Facebook рассказал глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Сегодня в Херсоне официально подняли украинский флаг. На освобожденную от оккупантов землю Херсона возвращается жизнь… Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры. Рассчитываем, что восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с областным центром мы сможем в течение 10 дней", – написал Кубраков.
Он отметил, что после того, как ВСУ отодвинули линию фронта, "Укрзалізниця" запустила прямое железнодорожное сообщение Киев – Николаев. Первый поезд в Николаев отправится вечером 14 ноября из Киева.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.