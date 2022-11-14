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Железнодорожное пассажирское сообщение с Херсоном могут возобновить в течение 10 дней – Мининфраструктуры

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Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры, отметил Кубраков
Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры, отметил Кубраков
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

После деоккупации Херсона и части территорий Херсонской области, главная задача – максимально быстрое восстановление транспортного и пассажирского сообщения.

Об этом в Facebook рассказал глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Сегодня в Херсоне официально подняли украинский флаг. На освобожденную от оккупантов землю Херсона возвращается жизнь… Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры. Рассчитываем, что восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с областным центром мы сможем в течение 10 дней", – написал Кубраков.

Он отметил, что после того, как ВСУ отодвинули линию фронта, "Укрзалізниця" запустила прямое железнодорожное сообщение Киев – Николаев. Первый поезд в Николаев отправится вечером 14 ноября из Киева.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0mt5AJb3TQc9axAZBmKmmp8firM7XnTFjXBe5KWjmP2XohRWCEHrs62Z1S615j4KUl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: транспорт, Украина, Херсон, Николаев, ГСЧС, Укрзалізниця, флаг, ремонт, поезда, Мининфраструктуры, инфраструктура, Александр Кубраков, пассажиры, деоккупация, восстановление
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