Железнодорожное пассажирское сообщение с Херсоном могут возобновить в течение 10 дней – Мининфраструктуры

Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры, отметил Кубраков Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Об этом в Facebook рассказал глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Сегодня в Херсоне официально подняли украинский флаг. На освобожденную от оккупантов землю Херсона возвращается жизнь… Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры. Рассчитываем, что восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с областным центром мы сможем в течение 10 дней", – написал Кубраков.

Он отметил, что после того, как ВСУ отодвинули линию фронта, "Укрзалізниця" запустила прямое железнодорожное сообщение Киев – Николаев. Первый поезд в Николаев отправится вечером 14 ноября из Киева.