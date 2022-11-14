Впервые с начала войны "Укрзалізниця" запускает поезда в Николаев

Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. Первый поезд в Николаев отправится 14 ноября из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля, напомнили в "Укрзалізниці".
Поезд №122/121 "Киев — Николаев" будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным — из Николаева.
Из столицы он будет отправляться в 22.14 и прибывать в Николаев в 7.15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22.09 и прибывать в Киев в 6.55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах "Укрзалізниці".
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.