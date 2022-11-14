Впервые с начала войны "Укрзалізниця" запускает поезда в Николаев

Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. Первый поезд в Николаев отправится 14 ноября из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля, напомнили в "Укрзалізниці".

Поезд №122/121 "Киев — Николаев" будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным — из Николаева.

Из столицы он будет отправляться в 22.14 и прибывать в Николаев в 7.15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22.09 и прибывать в Киев в 6.55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах "Укрзалізниці".