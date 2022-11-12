ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Недолго осталось мучиться". Ким рассказал о сроках возобновления подачи питьевой воды в Николаев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев
Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В ближайшей перспективе в Николаеве будет восстановлена подача питьевой воды. Об этом 12 ноября в Telegram заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Не сильно разворовали станцию подкачки воды, которая была точкой забора чистой воды для Николаева. Две из пяти точек, которые, возможно, были взорваны, мы обследовали – они взорваны в Мирном и Киселевке. Много мин, много работы. Понимая важность вопроса разминирования, помогает ГСЧС из Николаева и дополнительно отправляют к нам два экипажа из Черкасс. Завтра начнем первую точку разминировать", – пояснил Ким.

Он отметил, что точки забора воды будут разминировать поочередно. Ориентировочно, на первую понадобится пять дней, работы на второй могут занять до 10 дней.

"Чуда – завтра-послезавтра воды – не будет. То есть минимум 15 дней на данный момент и еще мы не видели следующие три точки... Но в ближайшей перспективе вода будет. Мы понимаем, что это реально все восстановить. Средства и силы для этого есть. Поэтому нам, николаевцам, недолго осталось мучиться, будем воду возвращать, – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.

Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее нельзя.

Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Украина, Николаев, водоснабжение, вода, обстрелы, война России против Украины, разминирование, инфраструктура, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (191156)
2
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (85802)
3
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (80241)
4
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (59066)
5
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці" (43079)
6
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску (39006)
7
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (31584)
8
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (25403)
 
 
 
 