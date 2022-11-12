"Недолго осталось мучиться". Ким рассказал о сроках возобновления подачи питьевой воды в Николаев

"Не сильно разворовали станцию подкачки воды, которая была точкой забора чистой воды для Николаева. Две из пяти точек, которые, возможно, были взорваны, мы обследовали – они взорваны в Мирном и Киселевке. Много мин, много работы. Понимая важность вопроса разминирования, помогает ГСЧС из Николаева и дополнительно отправляют к нам два экипажа из Черкасс. Завтра начнем первую точку разминировать", – пояснил Ким.

Он отметил, что точки забора воды будут разминировать поочередно. Ориентировочно, на первую понадобится пять дней, работы на второй могут занять до 10 дней.

"Чуда – завтра-послезавтра воды – не будет. То есть минимум 15 дней на данный момент и еще мы не видели следующие три точки... Но в ближайшей перспективе вода будет. Мы понимаем, что это реально все восстановить. Средства и силы для этого есть. Поэтому нам, николаевцам, недолго осталось мучиться, будем воду возвращать, – подчеркнул глава ОВА.

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