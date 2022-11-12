Ким: Николаев через восемь месяцев войны отличается. Суровые люди, но улыбаются. Кораблестроители, понимаете? Нас не напугать какими-то ракетами

"Я ездил в командировку… Меня тут выпускали несколько раз, и я крутил по делу с военными. Николаев отличается через восемь месяцев. Суровые люди, но улыбаются. То есть все привыкли, все понимают. Кораблестроители, понимаете? Все привыкли со сваркой работать, поэтому нас не напугать какими-то ракетами", – сказал глава ОВА.
Он также отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Николаеве проживало около 480 тыс. человек. Сейчас в городе, по его словам, остаются 220–250 тыс. жителей.
Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.