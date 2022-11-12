Ким: Николаев через восемь месяцев войны отличается. Суровые люди, но улыбаются. Кораблестроители, понимаете? Нас не напугать какими-то ракетами

"Я ездил в командировку… Меня тут выпускали несколько раз, и я крутил по делу с военными. Николаев отличается через восемь месяцев. Суровые люди, но улыбаются. То есть все привыкли, все понимают. Кораблестроители, понимаете? Все привыкли со сваркой работать, поэтому нас не напугать какими-то ракетами", – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Николаеве проживало около 480 тыс. человек. Сейчас в городе, по его словам, остаются 220–250 тыс. жителей.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

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