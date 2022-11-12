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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ким рассказал, сколько жителей Николаевской области погибло и получило ранения в результате российской агрессии

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По данным Кима, в Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков разрушены или повреждены около 13 тыс. объектов
По данным Кима, в Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков разрушены или повреждены около 13 тыс. объектов
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что жертвами российской агрессии в регионе стали 468 мирных жителей.

"1758, по памяти. Это раненые и убитые. Из них 468 убитых, в том числе 12 детей", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, в Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков разрушены или повреждены около 13 тыс. объектов.

"Надо понимать, что разбитые крыши, стекла, двери – это тоже поврежденные объекты. Но мы постоянно чиним. Если заехать в Николаев, центральные улицы освобождены от кирпичей, от разрушений. И можно, если приглядываться, увидеть повреждения, которые были. Но основные разрушения – до 70% – это населенные пункты по линии огня. И сильно Очаков страдает", – отметил Ким.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Николаев, раненые, Николаевская область, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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