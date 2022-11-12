Ким рассказал, сколько жителей Николаевской области погибло и получило ранения в результате российской агрессии

По данным Кима, в Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков разрушены или повреждены около 13 тыс. объектов Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"1758, по памяти. Это раненые и убитые. Из них 468 убитых, в том числе 12 детей", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, в Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков разрушены или повреждены около 13 тыс. объектов.

"Надо понимать, что разбитые крыши, стекла, двери – это тоже поврежденные объекты. Но мы постоянно чиним. Если заехать в Николаев, центральные улицы освобождены от кирпичей, от разрушений. И можно, если приглядываться, увидеть повреждения, которые были. Но основные разрушения – до 70% – это населенные пункты по линии огня. И сильно Очаков страдает", – отметил Ким.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

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