Ким о ракетном ударе по Николаевской ОГА: Мы с друзьями-депутатами засиделись до трех ночи, с утра было тяжело вставать – я перенес планерку на полчаса и опоздал на работу

"Вечером до этого приехали друзья – народные депутаты, привезли кучу всего. И мы засиделись до трех часов ночи. Говорю как есть. И с утра было тяжело вставать. Я перенес планерку на полчаса и опоздал", – объяснил Ким.
По словам главы обладминистрации, если бы он не перенес планерку, он "бы выжил, но было бы сейчас хуже, наверное, а может, нет".
Ким согласился, что "спасибо друзьям – народным депутатам, что приехали".
"Пускай будет им приятно", – отметил он.
Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью
Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. Был разрушен в том числе кабинет Кима. Его самого в этот момент не было в здании.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, погибли 36 человек. Двое из них скончались в больнице.
Ким также подтвердил гибель своего секретаря.
Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию с ноября 2020 года. В марте 2022 года он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.