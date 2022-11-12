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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ким о ракетном ударе по Николаевской ОГА: Мы с друзьями-депутатами засиделись до трех ночи, с утра было тяжело вставать – я перенес планерку на полчаса и опоздал на работу

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Удар по зданию ОГА в Николаеве был нанесен 29 марта
Удар по зданию ОГА в Николаеве был нанесен 29 марта
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegrаm

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что, когда 29 марта российские оккупанты разрушили здание обладминистрации, его самого там не было.

"Вечером до этого приехали друзья – народные депутаты, привезли кучу всего. И мы засиделись до трех часов ночи. Говорю как есть. И с утра было тяжело вставать. Я перенес планерку на полчаса и опоздал", – объяснил Ким.

По словам главы обладминистрации, если бы он не перенес планерку, он "бы выжил, но было бы сейчас хуже, наверное, а может, нет".

Ким согласился, что "спасибо друзьям – народным депутатам, что приехали".

"Пускай будет им приятно", – отметил он.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. Был разрушен в том числе кабинет Кима. Его самого в этот момент не было в здании.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, погибли 36 человек. Двое из них скончались в больнице.

Ким также подтвердил гибель своего секретаря.

Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию с ноября 2020 года. В марте 2022 года он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Николаев, народные депутаты, облгосадминистрация, погибшие, Виталий Ким
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