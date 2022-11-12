Ким о ракетном ударе по Николаевской ОГА: Мы с друзьями-депутатами засиделись до трех ночи, с утра было тяжело вставать – я перенес планерку на полчаса и опоздал на работу

Удар по зданию ОГА в Николаеве был нанесен 29 марта Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegrаm

"Вечером до этого приехали друзья – народные депутаты, привезли кучу всего. И мы засиделись до трех часов ночи. Говорю как есть. И с утра было тяжело вставать. Я перенес планерку на полчаса и опоздал", – объяснил Ким.

По словам главы обладминистрации, если бы он не перенес планерку, он "бы выжил, но было бы сейчас хуже, наверное, а может, нет".

Ким согласился, что "спасибо друзьям – народным депутатам, что приехали".

"Пускай будет им приятно", – отметил он.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

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