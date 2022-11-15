"Все, Украина". Оккупант рассказал, как они отступали в Херсонской области – перехват ГУР

В ГУР идентифицировали оккупанта и опубликовали его личные данные. Он командир батальона 331-го парашютно-десантного полка, расквартированного в Костроме, уроженец города Рязань.

"Немного маневр совершили, чуть откатились. В Дудчанах все", – говорит он.

Женщина переспрашивает: "Дудчаны полностью, уже все?"

"Все, оставили. И Качкаровку оставили", – отвечает он.

Женщина говорит, что ее соседка из Качкаровки не может никому дозвониться и просит узнать, что там.

"Все, Украина", – ответил оккупант. Он не смог уточнить, до каких пределов они отступили. "Я думаю, до Днепра, за Днепр выйдем", – добавил он.