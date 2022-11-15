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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все, Украина". Оккупант рассказал, как они отступали в Херсонской области – перехват ГУР

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ГУР перехватило очередной разговор оккупантов
ГУР перехватило очередной разговор оккупантов
Фото: EPA

Командир батальона десантников, оккупант Дмитрий Савельев в разговоре с местной любовницей рассказал об отступлении из Херсона. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook 15 ноября.

В ГУР идентифицировали оккупанта и опубликовали его личные данные. Он командир батальона 331-го парашютно-десантного полка, расквартированного в Костроме, уроженец города Рязань.

"Немного маневр совершили, чуть откатились. В Дудчанах все", – говорит он.

Женщина переспрашивает: "Дудчаны полностью, уже все?"

"Все, оставили. И Качкаровку оставили", – отвечает он.

Женщина говорит, что ее соседка из Качкаровки не может никому дозвониться и просит узнать, что там.

"Все, Украина", – ответил оккупант. Он не смог уточнить, до каких пределов они отступили. "Я думаю, до Днепра, за Днепр выйдем", – добавил он.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1852023998467230/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины.

Глава Нацполиции Игорь Клименко 14 ноября сообщил, что под контролем полиции уже 182 населенных пункта Херсонской области.

Теги: Херсонская область, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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