"Все, Украина". Оккупант рассказал, как они отступали в Херсонской области – перехват ГУР

В ГУР идентифицировали оккупанта и опубликовали его личные данные. Он командир батальона 331-го парашютно-десантного полка, расквартированного в Костроме, уроженец города Рязань.
"Немного маневр совершили, чуть откатились. В Дудчанах все", – говорит он.
Женщина переспрашивает: "Дудчаны полностью, уже все?"
"Все, оставили. И Качкаровку оставили", – отвечает он.
Женщина говорит, что ее соседка из Качкаровки не может никому дозвониться и просит узнать, что там.
"Все, Украина", – ответил оккупант. Он не смог уточнить, до каких пределов они отступили. "Я думаю, до Днепра, за Днепр выйдем", – добавил он.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины.
Глава Нацполиции Игорь Клименко 14 ноября сообщил, что под контролем полиции уже 182 населенных пункта Херсонской области.