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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили "шведское" село в Херсонской области

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Волонтер из Швеции рассказал о визите в Змиевку
Волонтер из Швеции рассказал о визите в Змиевку
Фото: Jonas V Matern / Facebook

Волонтер Йонас Матерн из Швеции опубликовал в Facebook 15 ноября пост о визите в освобожденное село Змиевка Херсонской области, которое было основано шведскими переселенцами.

"Сегодня мне выпала честь быть первым шведом, посетившим старую шведскую деревню (Змиевка на картах Google) после освобождения! Было забавно наблюдать за реакцией людей, когда они увидели мои три короны на нашивке на руке! Было сказано несколько слов по-шведски", – написал он.

По словам волонтера, ему показали шведский флаг, который был спрятан во время оккупации, и угостили чаем с закусками.

Волонтер привез генератор для подключения интернета и запуска водяного насоса, а также еду, воду, лекарства, хлеб и конфеты для детей.

Матерн добавил, что многие дороги в районе до сих пор заминированы, а артиллерийский обстрел слышен с обеих сторон Днепра. 

https://www.facebook.com/jonas.matern/posts/pfbid06qiAfi1SRx4ZE6K4EkaHeHtseVyXGBJpSeNoYpbr6d5VKrVUMJx6LzcYKXCbM4asl

Село Змиевка в Бериславском районе Херсонской области было основано в 1782 году шведскими переселенцами, которых российская императрица Екатерина ІІ переселила в Таврию с балтийского острова Даге. Оно называлось Старошведское (Gammalsvenskby). Рядом в XIX веке появились три поселения немецких колонистов – Шлянгендорф, Мюльгаузендорф и Клестердорф.

После Второй мировой войны Старошведское переименовали в Вербовку, а бывшие немецкие колонии, жителей которых депортировали, – в Змиевку. Позже поселения были объединены в одно село под названием Змиевка.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины.

Глава Нацполиции Игорь Клименко 14 ноября сообщил, что под контролем полиции уже 182 населенных пункта Херсонской области.

Теги: Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
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