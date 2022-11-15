ВСУ освободили "шведское" село в Херсонской области

Волонтер из Швеции рассказал о визите в Змиевку Фото: Jonas V Matern / Facebook

"Сегодня мне выпала честь быть первым шведом, посетившим старую шведскую деревню (Змиевка на картах Google) после освобождения! Было забавно наблюдать за реакцией людей, когда они увидели мои три короны на нашивке на руке! Было сказано несколько слов по-шведски", – написал он.

По словам волонтера, ему показали шведский флаг, который был спрятан во время оккупации, и угостили чаем с закусками.

Волонтер привез генератор для подключения интернета и запуска водяного насоса, а также еду, воду, лекарства, хлеб и конфеты для детей.

Матерн добавил, что многие дороги в районе до сих пор заминированы, а артиллерийский обстрел слышен с обеих сторон Днепра.

Село Змиевка в Бериславском районе Херсонской области было основано в 1782 году шведскими переселенцами, которых российская императрица Екатерина ІІ переселила в Таврию с балтийского острова Даге. Оно называлось Старошведское (Gammalsvenskby). Рядом в XIX веке появились три поселения немецких колонистов – Шлянгендорф, Мюльгаузендорф и Клестердорф.

После Второй мировой войны Старошведское переименовали в Вербовку, а бывшие немецкие колонии, жителей которых депортировали, – в Змиевку. Позже поселения были объединены в одно село под названием Змиевка.