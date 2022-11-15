182 населенных пункта Херсонской области под контролем полиции – Клименко

"Работы еще очень много. Особенно у наших взрывотехников. Следует обследовать каждое административное здание, объекты инфраструктуры, чтобы стало возможным восстановление нормальной жизнедеятельности города", – заявил он.
Многие помещения полиции повреждены или полностью разрушены. В Херсонском районном управлении полиции оккупанты устроили свой "орган власти". Сейчас здание кое-где разбито, замусорено, но может полноценно функционировать, отмечается в сообщении. Местные полицейские готовятся возобновить работу.
В полиции добавили, что улицы Херсона полицейские наряды уже патрулируют днем и ночью. Также полиция Херсонской области запустила в Telеgram чат-бот @Warcrimes_Police_KhS_UA_bot, с помощью которого можно сообщать о преступлениях оккупантов.
В частности, как сообщили в ведомстве, 14 ноября был поднят национальный флаг над отделением полиции в Бериславе, который ВСУ освободили 11 ноября. Сейчас полиция проводит там стабилизационные мероприятия.
11 ноября Клименко сообщал, что на деоккупированной части Херсонской области работают 500 полицейских.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины.