182 населенных пункта Херсонской области под контролем полиции – Клименко

"Работы еще очень много. Особенно у наших взрывотехников. Следует обследовать каждое административное здание, объекты инфраструктуры, чтобы стало возможным восстановление нормальной жизнедеятельности города", – заявил он.

Многие помещения полиции повреждены или полностью разрушены. В Херсонском районном управлении полиции оккупанты устроили свой "орган власти". Сейчас здание кое-где разбито, замусорено, но может полноценно функционировать, отмечается в сообщении. Местные полицейские готовятся возобновить работу.

В полиции добавили, что улицы Херсона полицейские наряды уже патрулируют днем и ночью. Также полиция Херсонской области запустила в Telеgram чат-бот @Warcrimes_Police_KhS_UA_bot, с помощью которого можно сообщать о преступлениях оккупантов.

В частности, как сообщили в ведомстве, 14 ноября был поднят национальный флаг над отделением полиции в Бериславе, который ВСУ освободили 11 ноября. Сейчас полиция проводит там стабилизационные мероприятия.

11 ноября Клименко сообщал, что на деоккупированной части Херсонской области работают 500 полицейских.