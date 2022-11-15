Россия переносит штаб южного фронта в Геническ, недосягаемый для украинского оружия – британская разведка

Геническ связан удобной для оккупантов логистикой с захваченным Крымом Фото: genich-rada.gov.ua

Это решение, вероятно, вызвано тем, что в город удобно подвозить подкрепление из временно оккупированного Крыма, а также координировать оборону как на херсонском, так и на мелитопольском направлениях.

"Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, которое укрепляет свою оборону на юге Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Геническ пока расположен вне досягаемости украинского дальнобойного оружия.

"В первую очередь он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам", – пишет разведка.