Россия переносит штаб южного фронта в Геническ, недосягаемый для украинского оружия – британская разведка

Это решение, вероятно, вызвано тем, что в город удобно подвозить подкрепление из временно оккупированного Крыма, а также координировать оборону как на херсонском, так и на мелитопольском направлениях.
"Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, которое укрепляет свою оборону на юге Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Геническ пока расположен вне досягаемости украинского дальнобойного оружия.
"В первую очередь он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам", – пишет разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 15, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IxCaWru4N1
Российские оккупанты на фоне продвижения сил обороны Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области уже дважды переносили "административную столицу" захваченной части региона.
1 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщал, что оккупационную администрацию из Херсона переместили в Скадовск.
12 ноября представитель оккупационной администрации Александр Фомин заявил пропагандистам "РИА Новости" о переезде оккупационных властей в Геническ. "Административную столицу перенесли в Геническ Херсонской области "временно", – сказал он.