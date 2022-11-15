ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия переносит штаб южного фронта в Геническ, недосягаемый для украинского оружия – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геническ связан удобной для оккупантов логистикой с захваченным Крымом
Геническ связан удобной для оккупантов логистикой с захваченным Крымом
Фото: genich-rada.gov.ua

После того, как Россия перенесла оккупационную администрацию Херсонской области в Геническ, скорее всего, будет перемещен и штаб южной группировки войск. Об этом говорится в сообщении разведки, опубликованном 15 ноября министерством обороны Великобритании в Twitter.

Это решение, вероятно, вызвано тем, что в город удобно подвозить подкрепление из временно оккупированного Крыма, а также координировать оборону как на херсонском, так и на мелитопольском направлениях.

"Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, которое укрепляет свою оборону на юге Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Геническ пока расположен вне досягаемости украинского дальнобойного оружия. 

"В первую очередь он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам", – пишет разведка.

Контекст:

Российские оккупанты на фоне продвижения сил обороны Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области уже дважды переносили "административную столицу" захваченной части региона. 

1 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщал, что оккупационную администрацию из Херсона переместили в Скадовск.

12 ноября представитель оккупационной администрации Александр Фомин заявил пропагандистам "РИА Новости" о переезде оккупационных властей в Геническ.  "Административную столицу перенесли в Геническ Херсонской области "временно", – сказал он.

Теги: Херсонская область, Геническ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса из цветной капусты
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото пошлость". Волочкова снялась без трусов
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
"Такую красоту иметь это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (591676)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (99532)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (54937)
4
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (44183)
5
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (43762)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (41421)
7
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (31170)
8
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (29844)
 
 
 
 