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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский наградил военных, которые освобождали Херсонскую и Николаевскую области. Среди них – сержант, который поднял флаг над Снигиревкой

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23 воина получили от президента орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 12 защитников орден "За мужество" ІІІ степени
23 воина получили от президента орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 12 защитников – орден "За мужество" ІІІ степени
Фото: president.gov.ua

В рамках визита в деоккупированную часть Херсонской области 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся во время освобождения Херсона и области. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что освобождение территорий дается Украине нелегко.

"Враг ничего просто так нам не отдает. В этой войне мы платим очень высокую цену. Свобода стоит нам жизни и здоровья наших лучших людей", – сказал президент.

Он поблагодарил воинов за мужество и самоотверженность в защите Украины.

В частности, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" сержанту Андрею Орлову, который с марта 2022 года участвует в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации.

В сентябре в составе разведывательной группы военнослужащий удачно корректировал огонь артиллерии и авиации по оккупантам в районе Малой Сейдеминухи Херсонской области. Была уничтожена техника и личный состав врага.

Разведывательная группа также вела стрелковый бой с превосходящими силами противника. В результате враг отступил. Во время боя сержант получил осколочное ранение. 10 ноября в составе разведывательного отряда Орлов принимал участие в освобождении Снигиревки Николаевской области и лично поднял флаг над зданием районной администрации.

Орденом Богдана Хмельницкого I степени президент наградил командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Херсон" бригадного генерала Александра Тарнавского.

"Благодаря его умелому руководству наступательной операцией удалось добиться минимальных потерь личного состава, вооружения и военной техники и выполнить задачи по освобождению правобережной части Херсонской области и города Херсона (в общей сложности более 80 населенных пунктов)", – говорится в сообщении. 

Кроме того, за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден майор Юрий Брехарь, орденом Богдана Хмельницкого II степени – капитан Михаил Фришнич. 23 воина получили от президента орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 12 защитников – орден "За мужество" ІІІ степени. Еще три ордена Зеленский передал раненым бойцам.

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.

Теги: Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, война России против Украины, награды, награда, орден, Снигиревка
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