Зеленский получил американскую "Медаль Свободы" и пообещал направить $100 тыс. с премии в Бородянку

Зеленский выразил благодарность по этому поводу в видеообращении, опубликованном в YouTube Офиса президента Украины 8 ноября.
Церемония прошла в Соединенных Штатах. Глава государства на фоне промежуточных выборов в Конгресс США призвал американцев сохранять единство.
"Это большая честь – быть отмеченным "Медалью Свободы", которую во время своего визита в Киев передали мне господа сенаторы Крис Кунс и Роб Портман. Эта награда действительно отражает, как и за что сражается украинский народ. Свобода – это главное слово для нас. То, что объединяет всех украинцев, – сказал Зеленский. – Спасибо за поддержку – президенту [США Джо] Байдену, обеим партиям Конгресса и каждому американцу! Знайте, что вы поддерживаете не просто государство или лидера – а миллионы людей, которые так же, как и вы, ценят свободу".
Президент сообщил, что решил направить премию в $100 тыс. (указывается на сайте центра. – "ГОРДОН"), которая сопровождает "Медаль Свободы", на помощь украинским ветеранам.
"На восстановление и обновление реабилитационного центра для ветеранов в городе Бородянка Киевской области Украины. Пусть все приближает нашу победу!" – резюмировал Зеленский.
"Национальный центр конституции" – некоммерческое, беспартийное учреждение, посвященное разъяснению Конституции США. Расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания). Центр служит ведущей американской платформой для конституционного образования и дебатов, отмечается на его сайте.
"Медаль Свободы", учрежденная в 1988 году в ознаменование 200-летия Конституции США и впервые введенная в действие "Национальным конституционным центром" в 2006 году, присуждается мужественным и убежденным мужчинам и женщинам, которые стремятся обеспечить блага свободы для людей во всем мире.
"Медаль Свободы", в частности, получали первый президент ЮАР Нельсон Мандела, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.