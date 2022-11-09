Зеленский получил американскую "Медаль Свободы" и пообещал направить $100 тыс. с премии в Бородянку

Зеленский: Награда действительно отражает, как и за что сражается украинский народ Фото: president.gov.ua

Зеленский выразил благодарность по этому поводу в видеообращении, опубликованном в YouTube Офиса президента Украины 8 ноября.

Церемония прошла в Соединенных Штатах. Глава государства на фоне промежуточных выборов в Конгресс США призвал американцев сохранять единство.

"Это большая честь – быть отмеченным "Медалью Свободы", которую во время своего визита в Киев передали мне господа сенаторы Крис Кунс и Роб Портман. Эта награда действительно отражает, как и за что сражается украинский народ. Свобода – это главное слово для нас. То, что объединяет всех украинцев, – сказал Зеленский. – Спасибо за поддержку – президенту [США Джо] Байдену, обеим партиям Конгресса и каждому американцу! Знайте, что вы поддерживаете не просто государство или лидера – а миллионы людей, которые так же, как и вы, ценят свободу".

Президент сообщил, что решил направить премию в $100 тыс. (указывается на сайте центра. – "ГОРДОН"), которая сопровождает "Медаль Свободы", на помощь украинским ветеранам.

"На восстановление и обновление реабилитационного центра для ветеранов в городе Бородянка Киевской области Украины. Пусть все приближает нашу победу!" – резюмировал Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube