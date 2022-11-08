Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Видео, фото

"Пенн уже в третий раз за время полномасштабной войны посещает Украину. На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскара" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания войны", – написал Зеленский.
Президент Украины отметил, что наградил актера орденом "За заслуги" ІІІ степени.
"Спасибо за такую искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире", – отметил Зеленский.
Они также посетили Аллею смелости, которая расположена на площади Конституции, и сфотографировались возле именной таблички Пенна.
Зеленский подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички Пенна, ведь он посетил Украину 24 февраля, в первый день полномасштабного российского вторжения, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.
23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.
27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне.