Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
Новости

Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Видео, фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский Пенну: Спасибо за искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире
Зеленский – Пенну: Спасибо за искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире
Фото: president.gov.ua

Американский актер и режиссер Шон Пенн встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Видео встречи 8 ноября опубликовано в Telegram-канале президента Украины.

"Пенн уже в третий раз за время полномасштабной войны посещает Украину. На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскара" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания войны", – написал Зеленский. 

Президент Украины отметил, что наградил актера орденом "За заслуги" ІІІ степени.

"Спасибо за такую искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире", – отметил Зеленский.

Они также посетили Аллею смелости, которая расположена на площади Конституции, и сфотографировались возле именной таблички Пенна.

Зеленский подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички Пенна, ведь он посетил Украину 24 февраля, в первый день полномасштабного российского вторжения, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии.


Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне.

Теги: Оскар, Владимир Зеленский, война России против Украины, Шон Пенн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Киборг" Костенко: Поддержка войны со стороны россиян будет продолжаться, пока тех, кто ее поддерживает, не начнут призывать в армию
  "Киборг" Костенко: Поддержка войны со стороны россиян будет продолжаться, пока тех, кто ее поддерживает, не начнут призывать в армию
Алеся БАЦМАН
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
Алеся БАЦМАН
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании
Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти
Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти
Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине
Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине
Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Видео, фото
Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Видео, фото
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 