Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Видео, фото

Зеленский – Пенну: Спасибо за искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире Фото: president.gov.ua

"Пенн уже в третий раз за время полномасштабной войны посещает Украину. На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскара" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания войны", – написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что наградил актера орденом "За заслуги" ІІІ степени.

"Спасибо за такую искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире", – отметил Зеленский.

Они также посетили Аллею смелости, которая расположена на площади Конституции, и сфотографировались возле именной таблички Пенна.

Зеленский подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички Пенна, ведь он посетил Украину 24 февраля, в первый день полномасштабного российского вторжения, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии.

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