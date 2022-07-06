Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото

Собственник бренда также разместил фото актера, на котором тот запечатлен на железнодорожном вокзале во Львове. Снимок изначально был опубликован на странице "Укрзалізниці" в Facebook.
"Шон Пенн путешествует по Украине в наших берцах", – говорится в публикации.
4 июля производитель обуви сообщил, что по просьбе помощников актера передал Пенну в отель украинские берцы, отказавшись от оплаты, так как голливудская звезда "поддерживает Украину".
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24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.
23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.
27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне.
2 июля Пенн посетил Днепр.