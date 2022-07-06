Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото

Пенн посетил Украину во второй раз Фото: ЕРА

Собственник бренда также разместил фото актера, на котором тот запечатлен на железнодорожном вокзале во Львове. Снимок изначально был опубликован на странице "Укрзалізниці" в Facebook.

"Шон Пенн путешествует по Украине в наших берцах", – говорится в публикации.

4 июля производитель обуви сообщил, что по просьбе помощников актера передал Пенну в отель украинские берцы, отказавшись от оплаты, так как голливудская звезда "поддерживает Украину".