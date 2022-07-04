Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2022
 
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Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился

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Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне
Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне
Фото: ЕРА

Американский актер и продюсер Шон Пенн, который снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне, остановился в одном из львовских отелей.

Фото персонала со знаменитостью опубликовано 3 июля на странице гостиницы в Instagram.

Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне.

2 июля Пенн посетил Днепр.

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