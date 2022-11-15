Зеленский: Сегодня был очень продуктивный день – в Херсонской, Николаевской областях

Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность и свобода, социальное обеспечение и инфраструктура, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

В частности, орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен бригадный генерал Александр Тарнавский, который руководит контрнаступлением ВСУ на юге страны.

"Конечно, будут еще награды, будут еще благодарности. Все наши воины, возвращающие свободу украинцам и украинской земле, заслуживают максимальной благодарности. Это есть. Это будет", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Херсонской и Николаевской областях провел несколько совещаний, пообещав сделать все, чтобы восстановить "нормальные условия" для людей.

"Это очевидно всем: что такое Украина, что такое присутствие нашего флага. Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность, есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант, – отметил Зеленский. – Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация".

По словам президента, перед зимой российские войска разрушили абсолютно всю критическую инфраструктуру – "совершенно все важные объекты в городе и области заминированы".

"Это счастье для всех – когда Россию удается изгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и общинах, которые лишены Россией нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны", – резюмировал Зеленский.