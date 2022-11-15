Зеленский: Сегодня был очень продуктивный день – в Херсонской, Николаевской областях

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
В частности, орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен бригадный генерал Александр Тарнавский, который руководит контрнаступлением ВСУ на юге страны.
"Конечно, будут еще награды, будут еще благодарности. Все наши воины, возвращающие свободу украинцам и украинской земле, заслуживают максимальной благодарности. Это есть. Это будет", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что в Херсонской и Николаевской областях провел несколько совещаний, пообещав сделать все, чтобы восстановить "нормальные условия" для людей.
"Это очевидно всем: что такое Украина, что такое присутствие нашего флага. Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность, есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант, – отметил Зеленский. – Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация".
По словам президента, перед зимой российские войска разрушили абсолютно всю критическую инфраструктуру – "совершенно все важные объекты в городе и области заминированы".
"Это счастье для всех – когда Россию удается изгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и общинах, которые лишены Россией нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны", – резюмировал Зеленский.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.
После Херсона Зеленский посетил также Николаев. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.