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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сегодня был очень продуктивный день – в Херсонской, Николаевской областях

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Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность и свобода, социальное обеспечение и инфраструктура, отметил Зеленский
Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность и свобода, социальное обеспечение и инфраструктура, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время поездки в деоккупированный Херсон 14 ноября вручил 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество", еще три ордена передал раненым бойцам.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.  

В частности, орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен бригадный генерал Александр Тарнавский, который руководит контрнаступлением ВСУ на юге страны.

"Конечно, будут еще награды, будут еще благодарности. Все наши воины, возвращающие свободу украинцам и украинской земле, заслуживают максимальной благодарности. Это есть. Это будет", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Херсонской и Николаевской областях провел несколько совещаний, пообещав сделать все, чтобы восстановить "нормальные условия" для людей.

"Это очевидно всем: что такое Украина, что такое присутствие нашего флага. Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность, есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант, – отметил Зеленский. – Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация".

По словам президента, перед зимой российские войска разрушили абсолютно всю критическую инфраструктуру – "совершенно все важные объекты в городе и области заминированы".

"Это счастье для всех – когда Россию удается изгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и общинах, которые лишены Россией нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/500754375316489/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

После Херсона Зеленский посетил также Николаев. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Николаев, электричество, флаг, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, награды, разрушения, инфраструктура, обращение, деоккупация
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