"Подлая орда". В "Укрэнерго" сообщили, что оккупанты перед бегством уничтожили энергообъект, питавший правобережье Херсонской области и большую часть Николаевской

Об этом 14 ноября в Facebook сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, подорваны. Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный – что, по мнению террористов, не сделали взрывы, дополнительно расстреляны и разбиты. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонской области. Подлая орда, которая умеет только разрушать", – написал он.

По словам Кудрицкого, несмотря на разрушения, "Укрэнерго" вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы запитывания деоккупированной Херсонской области из двух соседних регионов.

"Это не будет просто – саперы уже обследуют высоковольтные линии, проходящие вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высок. Работаем осторожно, но не теряем ни минуты", – подчеркнул глава правления НЭК.

Кудрицкий отметил, что большая часть освобожденной от оккупантов территории Херсонской области без света с 6 ноября.

"Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам запитать людей как можно быстрее. Параллельно в выходные мы уже передали перечень необходимого оборудования для Херсонской области нашим зарубежным партнерам. Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже идет в Украину", – резюмировал глава правления "Укрэнерго".