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"Подлая орда". В "Укрэнерго" сообщили, что оккупанты перед бегством уничтожили энергообъект, питавший правобережье Херсонской области и большую часть Николаевской

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Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, подорваны, отметил Кудрицкий
Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, подорваны, отметил Кудрицкий
Фото: Volodymyr Kudrytskyi / Facebook

Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и большую часть Николаевской области, практически уничтожен.

Об этом 14 ноября в Facebook сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, подорваны. Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный – что, по мнению террористов, не сделали взрывы, дополнительно расстреляны и разбиты. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонской области. Подлая орда, которая умеет только разрушать", – написал он.

По словам Кудрицкого, несмотря на разрушения, "Укрэнерго" вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы запитывания деоккупированной Херсонской области из двух соседних регионов.

"Это не будет просто – саперы уже обследуют высоковольтные линии, проходящие вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высок. Работаем осторожно, но не теряем ни минуты", – подчеркнул глава правления НЭК.

Кудрицкий отметил, что большая часть освобожденной от оккупантов территории Херсонской области без света с 6 ноября.

"Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам запитать людей как можно быстрее. Параллельно в выходные мы уже передали перечень необходимого оборудования для Херсонской области нашим зарубежным партнерам. Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже идет в Украину", – резюмировал глава правления "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/vladimir.kudrytskyi/videos/887757705922625/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Оккупанты перед отступлением из Херсона начали уничтожать его инфраструктуру, сообщали СМИ. В частности, российские военные подорвали котельные и объект облэнерго. Кроме того, оккупанты во время бегства подорвали 14 мостов в области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Херсонская область, Укрэнерго, террористы, Николаевская область, саперы, взрывы, разрушения, инфраструктура, российские военные, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты, деоккупация
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