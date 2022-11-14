"Подлая орда". В "Укрэнерго" сообщили, что оккупанты перед бегством уничтожили энергообъект, питавший правобережье Херсонской области и большую часть Николаевской

Об этом 14 ноября в Facebook сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, подорваны. Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный – что, по мнению террористов, не сделали взрывы, дополнительно расстреляны и разбиты. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонской области. Подлая орда, которая умеет только разрушать", – написал он.
По словам Кудрицкого, несмотря на разрушения, "Укрэнерго" вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы запитывания деоккупированной Херсонской области из двух соседних регионов.
"Это не будет просто – саперы уже обследуют высоковольтные линии, проходящие вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высок. Работаем осторожно, но не теряем ни минуты", – подчеркнул глава правления НЭК.
Кудрицкий отметил, что большая часть освобожденной от оккупантов территории Херсонской области без света с 6 ноября.
"Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам запитать людей как можно быстрее. Параллельно в выходные мы уже передали перечень необходимого оборудования для Херсонской области нашим зарубежным партнерам. Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже идет в Украину", – резюмировал глава правления "Укрэнерго".
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Оккупанты перед отступлением из Херсона начали уничтожать его инфраструктуру, сообщали СМИ. В частности, российские военные подорвали котельные и объект облэнерго. Кроме того, оккупанты во время бегства подорвали 14 мостов в области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.