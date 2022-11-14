Зеленский после визита в Херсон побывал в Николаеве

Отмечается, что действующий при ОВА гуманитарный штаб с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь нуждающимся людям, распределив более 4 млн тонн гуманитарной помощи.
Пресс-служба Зеленского добавила, что населению Николаевской области регулярно поставляют продуктовые и непродуктовые наборы, теплую одежду, медикаменты и строительные материалы для ремонта пострадавших от обстрелов домов.
"Гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это, в частности, более 25 тонн продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, 3 тонны средств гигиены", – говорится в сообщении.
В Офисе президента рассказали, что из Николаевской области в Херсон уже была передана машина скорой медицинской помощи, более 6 тонн медикаментов, включая инсулин и другие важные лекарства.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.