Зеленский после визита в Херсон побывал в Николаеве

Отмечается, что действующий при ОВА гуманитарный штаб с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь нуждающимся людям, распределив более 4 млн тонн гуманитарной помощи.

Пресс-служба Зеленского добавила, что населению Николаевской области регулярно поставляют продуктовые и непродуктовые наборы, теплую одежду, медикаменты и строительные материалы для ремонта пострадавших от обстрелов домов.

"Гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это, в частности, более 25 тонн продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, 3 тонны средств гигиены", – говорится в сообщении.

В Офисе президента рассказали, что из Николаевской области в Херсон уже была передана машина скорой медицинской помощи, более 6 тонн медикаментов, включая инсулин и другие важные лекарства.