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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский после визита в Херсон побывал в Николаеве

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Зеленский побывал в гуманитарном штабе при Николаевской ОВА
Зеленский побывал в гуманитарном штабе при Николаевской ОВА
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Николаевскую области посетил в Николаеве гуманитарный штаб, сообщает 14 ноября официальный сайт главы государства.

Отмечается, что действующий при ОВА гуманитарный штаб с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь нуждающимся людям, распределив более 4 млн тонн гуманитарной помощи.

Пресс-служба Зеленского добавила, что населению Николаевской области регулярно поставляют продуктовые и непродуктовые наборы, теплую одежду, медикаменты и строительные материалы для ремонта пострадавших от обстрелов домов.

"Гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это, в частности, более 25 тонн продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, 3 тонны средств гигиены", – говорится в сообщении.

В Офисе президента рассказали, что из Николаевской области в Херсон уже была передана машина скорой медицинской помощи, более 6 тонн медикаментов, включая инсулин и другие важные лекарства.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Николаев, оккупация, продукты, помощь, Николаевская область, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, визит, питание, деоккупация
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