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14 ноября, 2022
 
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Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского

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Комаров приехал в освобожденный Херсон
Комаров приехал в освобожденный Херсон
Фото: komarovmir / Instagram

Журналист и путешественник Дмитрий Комаров 13 ноября приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон. И буквально через пару часов после того, как из города уехал президент Украины Владимир Зеленский, журналист попал под обстрел. Об этом он рассказал 14 ноября в Instagram.

"В Украине президент выходит в толпу в городе, до которого с вражеских позиций достает артиллерия. Я убедился в опасности лично. Сегодня утром после пресс-конференции мы поехали к Антоновскому мосту и попали под обстрел. Я общался с семьей, живущей прямо возле моста. Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и спрятались с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне. Там застали еще несколько прилетов (судя по звуку – миномет). Помогли семье с детьми сесть в машину и уехать. Мы попали под обстрел через два часа после визита президента. Он очень рисковал. Сегодня в зоне риска каждый украинец. Осознанно. Ведь для каждого украинца свобода дороже всего на свете. Мы, украинцы, готовы бороться и рисковать собой, но не готовы рисковать свободой. "Мы чувствуем свободу", "стало свободнее дышаться" – такое сегодня можно часто услышать в Херсоне. Свобода – если ты знаешь, что это такое, ощущается физически. Свободу мы не променяем ни на что на свете", – написал Комаров.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: Украина, Херсон, Владимир Зеленский, обстрелы, Дмитрий Комаров, российские оккупанты
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