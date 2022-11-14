Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского

"В Украине президент выходит в толпу в городе, до которого с вражеских позиций достает артиллерия. Я убедился в опасности лично. Сегодня утром после пресс-конференции мы поехали к Антоновскому мосту и попали под обстрел. Я общался с семьей, живущей прямо возле моста. Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и спрятались с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне. Там застали еще несколько прилетов (судя по звуку – миномет). Помогли семье с детьми сесть в машину и уехать. Мы попали под обстрел через два часа после визита президента. Он очень рисковал. Сегодня в зоне риска каждый украинец. Осознанно. Ведь для каждого украинца свобода дороже всего на свете. Мы, украинцы, готовы бороться и рисковать собой, но не готовы рисковать свободой. "Мы чувствуем свободу", "стало свободнее дышаться" – такое сегодня можно часто услышать в Херсоне. Свобода – если ты знаешь, что это такое, ощущается физически. Свободу мы не променяем ни на что на свете", – написал Комаров.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрий Комаров (@komarovmir)