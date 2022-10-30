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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы решили бороться за свою свободу". Зеленский получил награду Oxi Courage Award

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Зеленский подчеркнул, что когда возникает угроза свободе, это касается людей во всем мире
Зеленский подчеркнул, что когда возникает угроза свободе, это касается людей во всем мире
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский получил американскую награду Oxi Courage Award, присуждаемую за смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии. Об этом сообщил в Twitter 28 октября некоммерческий фонд Oxi Day Foundation.

"Президент Владимир Зеленский получает награду Oxi Courage Award за мужественное лидерство в защите Украины… и за то, что сказал "нет" терроризму и ненависти", – говорится в сообщении.

Церемония награждения состоялась в Институте мира США в Вашингтоне. Награду вручил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, ее приняла от имени Зеленского посол Украины Оксана Маркарова.

"Мировое признание вдохновляющего мужества, которое народ Украины и президент Зеленский показали в ходе нашей освободительной войны – это мощный сигнал единства наших друзей с Украиной и уверенности в нашей победе. Общей победе демократии над тиранией и света над тьмой", – отметила посол в Facebook.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid02JFjRd7sx9Wn8viTvbjEvNGr5fAnfJvGBuGtex6gWBv1rnsdSdbWhPkegqsWdM4VXl

"[Президент РФ Владимир] Путин недооценил ключевой фактор – народ Украины. От Харькова до Херсона украинцы дали отпор. Они решили бороться за свою свободу и перед лицом страха все они решили сказать "нет", – отметил Салливан во время награждения.

Зеленский поблагодарил лидеров и народ Соединенных Штатов Америки за помощь в приближении победы Украины. Его речь опубликована в Telegram.

"Когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно, а не только там, где человеческие права уничтожают, а людей унижают. Когда свободы где-то убывает, ее убывает у всего человечества. Поэтому это опасность для всех", – сказал президент.

Он подчеркнул, что поэтому для противостояния террору нужна "смелость всех".

Контекст:

День Охи, или День "Нет" – государственный праздник в Греции, который отмечается 28 октября в память о том, как греческое правительство отклонило ультиматум фашистской Италии в 1940 году, а греки контратаковали вторгшиеся итальянские войска.

Oxi Day Foundation – некоммерческая организация, задача которой – информирование людей о роли, которую Греция сыграла во Второй мировой войне, и прославление современных героев свободы и демократии во всем мире.

Премия Oxi Day Award ежегодно вручается тому, кто поспособствовал продвижению или сохранению свободы и демократии. В этом году премию получила также иранская журналистка Масих Алинежад за борьбу против режима гендерного апартеида.

Теги: США, Греция, демократия, Владимир Зеленский, награды, Оксана Маркарова, награда, Джейк Салливан
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