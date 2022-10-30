"Украинцы решили бороться за свою свободу". Зеленский получил награду Oxi Courage Award

Зеленский подчеркнул, что когда возникает угроза свободе, это касается людей во всем мире Фото: president.gov.ua

"Президент Владимир Зеленский получает награду Oxi Courage Award за мужественное лидерство в защите Украины… и за то, что сказал "нет" терроризму и ненависти", – говорится в сообщении.

President @ZelenskyyUa accepts the Oxi Courage award for his courageous leadership defending Ukraine… and for saying NO (Oxi) to terrorism and hate. #oxicourage pic.twitter.com/fINLchtzmj — Oxi Day Foundation (@oxidayfndation) October 28, 2022

Церемония награждения состоялась в Институте мира США в Вашингтоне. Награду вручил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, ее приняла от имени Зеленского посол Украины Оксана Маркарова.

"Мировое признание вдохновляющего мужества, которое народ Украины и президент Зеленский показали в ходе нашей освободительной войны – это мощный сигнал единства наших друзей с Украиной и уверенности в нашей победе. Общей победе демократии над тиранией и света над тьмой", – отметила посол в Facebook.

"[Президент РФ Владимир] Путин недооценил ключевой фактор – народ Украины. От Харькова до Херсона украинцы дали отпор. Они решили бороться за свою свободу и перед лицом страха все они решили сказать "нет", – отметил Салливан во время награждения.

Зеленский поблагодарил лидеров и народ Соединенных Штатов Америки за помощь в приближении победы Украины. Его речь опубликована в Telegram.

"Когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно, а не только там, где человеческие права уничтожают, а людей унижают. Когда свободы где-то убывает, ее убывает у всего человечества. Поэтому это опасность для всех", – сказал президент.

Он подчеркнул, что поэтому для противостояния террору нужна "смелость всех".