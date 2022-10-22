Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого спикеров парламентов стран-партнеров. У Пелоси это уже второй украинский орден

Пелоси получила от Зеленского уже второй орден Фото: president.gov.ua (архив)

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени были награждены:

спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси;

президент Бундестага ФРГ Бербель Бас;

глава Сената Ирландии Марк Дейли;

глава Сената Франции Жерар Ларше;

маршал Сейма Польши Эльжбета Витек;

маршал Сената Польши Томаш Гродзкий;

президент Стортинга Норвегии Масуд Гарахани;

глава парламента Северной Македонии Талат Джафери;

председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Ирэн Келин;

спикер парламента Латвии Инара Мурниеце;

глава парламента Эстонии Юри Ратас;

спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен;

глава парламента Хорватии Гордан Яндрокович.

Награда присуждена "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".