ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В самой высокой точке Херсона установили флагшток, который видно с левого берега

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Флаг Украины в Херсоне виден оккупантам, которые еще остаются на левом берегу Днепра
Флаг Украины в Херсоне виден оккупантам, которые еще остаются на левом берегу Днепра
Скриншот: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Флагшток, который планировали открыть в Херсоне весной 2022 года, спрятали в начале оккупации и установили 14 ноября. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Помните, в 2021 году у нас произошел не очень хороший случай, когда упал флагшток в Херсоне во время его установки? Конечно, сразу заказали новый. И как раз планировали его установить на… весну 2022 года. Сделали специальный фундамент на самой высокой точке Херсона. Чтобы было видно даже с левого берега", – написал он.

В феврале началась война и оккупация города. Тогда флагшток был спрятан на производстве и там пережил оккупацию, рассказал Тимошенко.

"Рано утром мы установили его. Установили в украинском Херсоне. И подняли украинский флаг", – написал он.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: Херсон, Херсонская область, флаг, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса из цветной капусты
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото пошлость". Волочкова снялась без трусов
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
"Такую красоту иметь это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (589467)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (95333)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (48658)
4
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (43153)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (38816)
6
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (27685)
7
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (27677)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (26893)
 
 
 
 