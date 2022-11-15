В самой высокой точке Херсона установили флагшток, который видно с левого берега

"Помните, в 2021 году у нас произошел не очень хороший случай, когда упал флагшток в Херсоне во время его установки? Конечно, сразу заказали новый. И как раз планировали его установить на… весну 2022 года. Сделали специальный фундамент на самой высокой точке Херсона. Чтобы было видно даже с левого берега", – написал он.
В феврале началась война и оккупация города. Тогда флагшток был спрятан на производстве и там пережил оккупацию, рассказал Тимошенко.
"Рано утром мы установили его. Установили в украинском Херсоне. И подняли украинский флаг", – написал он.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.