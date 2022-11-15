В самой высокой точке Херсона установили флагшток, который видно с левого берега

Флаг Украины в Херсоне виден оккупантам, которые еще остаются на левом берегу Днепра Скриншот: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

"Помните, в 2021 году у нас произошел не очень хороший случай, когда упал флагшток в Херсоне во время его установки? Конечно, сразу заказали новый. И как раз планировали его установить на… весну 2022 года. Сделали специальный фундамент на самой высокой точке Херсона. Чтобы было видно даже с левого берега", – написал он.

В феврале началась война и оккупация города. Тогда флагшток был спрятан на производстве и там пережил оккупацию, рассказал Тимошенко.

"Рано утром мы установили его. Установили в украинском Херсоне. И подняли украинский флаг", – написал он.