Зеленский о деоккупации Херсона: Это аналогия многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах

Зеленский: Если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира Фото: EPA

Президент отметил, что Херсон – один из важнейших городов юга Украины и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля.

"И вот Херсон уже свободен. Что это значит? Эта освободительная операция наших Сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще приходилось воевать ради нее. Это, например, D-Day – высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы ощущаем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что для освобождения украинской территории от войск РФ Украине еще некоторое время придется воевать.

"Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?" – заявил президент.

Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира", среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.