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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о деоккупации Херсона: Это аналогия многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах

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Зеленский: Если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира
Зеленский: Если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира
Фото: EPA

Освобождение Херсона от российских оккупантов является аналогией переломных моментов прошлых войн, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

Президент отметил, что Херсон – один из важнейших городов юга Украины и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля. 

"И вот Херсон уже свободен. Что это значит? Эта освободительная операция наших Сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще приходилось воевать ради нее. Это, например, D-Day – высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы ощущаем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что для освобождения украинской территории от войск РФ Украине еще некоторое время придется воевать.

"Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?" – заявил президент.

Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира"среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

После Херсона Зеленский посетил также Николаев. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Большая двадцатка, G20, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит G20
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