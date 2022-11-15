"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью". Зеленский выступил на саммите G20. Видео

Зеленский, в частности, рассказал участникам саммита об украинской "формуле мира", которую он уже предлагал на заседании Генассамблеи ООН осенью.

Он представил украинские предложения, среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", – заявил президент Украины.