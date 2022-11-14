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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крупнейшая группа Европарламента заявила, что поддержит решение признать Россию террористическим государством

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Резолюцию о признании России страной-террористом проголосуют на следующей неделе, отметили в ЕНП
Резолюцию о признании России страной-террористом проголосуют на следующей неделе, отметили в ЕНП
Фото: EPA

Депутатская группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте поддержит решение признать Россию страной-террористом за ее агрессию против Украины. Об этом говорится в заявлении вице-председателя группы по иностранным делам Расы Юкневичене, размещенном 14 ноября на сайте ЕНП.

Группа ЕНП выразила "резкое неодобрение" присутствия России на переговорах лидеров G20 на саммите, который пройдет на Бали в Индонезии.

"Это неприемлемо. Мы никогда не должны вести переговоры с террористами... Европейский парламент открыто заявляет об этом, и мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании на следующей неделе, чтобы классифицировать Российскую Федерацию как террористическое государство", – объяснила Юкнявичене.

В заявлении подчеркивается, что "группа ЕНП открыто осуждает необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины после аннексии Крыма в 2014 году".

"[Президент России] Владимир Путин и те, кто помогает ему в этом, включая [находящегося при власти в Беларуси с 1994 года] Александра Лукашенко, должны быть названы военными преступниками. Группа ЕНП призывает к судебному разбирательству в рамках международного права для расследования и судебного преследования всех действий, которые юридически квалифицируются как военное преступление", – сказано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Группа ЕНП в Европарламенте состоит из 176 членов из всех стран-членов Евросоюза.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.

Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ "террористическим режимом".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Индонезия, Европарламент, война, депутаты, агрессия, террористы, саммит, резолюция, война России против Украины, саммит G20, Европейская народная партия, военное преступление
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