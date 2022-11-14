Крупнейшая группа Европарламента заявила, что поддержит решение признать Россию террористическим государством

Резолюцию о признании России страной-террористом проголосуют на следующей неделе, отметили в ЕНП Фото: EPA

Группа ЕНП выразила "резкое неодобрение" присутствия России на переговорах лидеров G20 на саммите, который пройдет на Бали в Индонезии.

"Это неприемлемо. Мы никогда не должны вести переговоры с террористами... Европейский парламент открыто заявляет об этом, и мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании на следующей неделе, чтобы классифицировать Российскую Федерацию как террористическое государство", – объяснила Юкнявичене.

В заявлении подчеркивается, что "группа ЕНП открыто осуждает необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины после аннексии Крыма в 2014 году".

"[Президент России] Владимир Путин и те, кто помогает ему в этом, включая [находящегося при власти в Беларуси с 1994 года] Александра Лукашенко, должны быть названы военными преступниками. Группа ЕНП призывает к судебному разбирательству в рамках международного права для расследования и судебного преследования всех действий, которые юридически квалифицируются как военное преступление", – сказано в заявлении.

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Группа ЕНП в Европарламенте состоит из 176 членов из всех стран-членов Евросоюза.